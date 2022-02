‚Ne nadarmo se přeje hodně štěstí, to trochu chybělo.‘ Davidová po příletu zhodnotila hry v Pekingu

Velká část české olympijské výpravy se v pondělí večer vrátila z Pekingu do Prahy. Přiletěly třeba týmy bobistů, lyžařů a nebo kompletní biatlonová sestava. Právě ta přilákala asi největší počet různých sběratelů podpisů. Velký zájem o biatlonový tým měli i přítomní novináři. Zejména pak o Markétu Davidovou, která se v rozhovorech vrátila nejen ke svým výkonům na olympijských hrách, ale také k působení celé české výpravy. Praha 13:08 22. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Markéta Davidová po příletu z olympijského Pekingu | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Některé závody se povedly, některé se nepovedly. Ve výsledku jsem se dvěma závody spokojená, třeba sprint bych ale ráda zopakovala,“ narážela Markéta Davidová na nepovedený závod ve sprintu, kde po mnoha chybách na střelnici skončila 41.

Z olympijských her biatlonisté nevezou žádnou olympijskou medaili. Nejblíže jí byla právě Davidová, která skončila šestá ve vytrvalostním závodu a dokonce čtvrtá v závodu s hromadným startem.

„Myslím si, že jsem opravdu udělala maximum. Prostě jsou věci, které člověk neovlivní. Jako třeba výkony soupeřek,“ hodnotila zpětně svůj výkon Davidová.

Ta mluvila bezprostředně po příletu také o působení celé české výpravy v Pekingu.

„Rozhodně si nemyslím, že by to byl propadák nebo ostuda. Ne nadarmo se před každým závodem přeje hodně štěstí. Holt to štěstí trochu chybělo,“ vysvětlila.

Rodačka z Jablonce nad Nisou se po příletu z Pekingu musí rychle od her odprosit a zkoncentrovat se na další program. Už 3. března totiž začnou další závody světového poháru ve finském Kontiolahti.