Peking, den 3: Koudelka doletěl na středním můstku osmnáctý, postupové naděje curlerů se rozplynuly

Třetí olympijský den v Pekingu byl oproti předešlému klidnější. I tak ale nabídl dva ranní souboje českých curlerů se zámořskými týmy. Manželé Paulovi sice USA porazili, následná prohra s Kanadou však vymazala šance na play-off. Oba čeští skokani na lyžích se naopak na středním můstku do finále propracovali, Roman Koudelka doletěl osmnáctý a Čestmír Kožíšek předposlední. Krasobruslaři skončili osmí a lyžaři přišli o sjezd kvůli nepřízni počasí. Peking 18:32 6. února 2022

Olympijský den odstartovali z českého pohledu curleři. A kdo si nastavil budík na dvě hodiny ráno, určitě nelitoval.

V atraktivním duelu manželé Paulovi udolali soupeře z USA 10:8 a drželi šance na postup. Vysněné play-off jim ale později zatrhla jiná zámořská dvojice, Kanaďané zvítězili 7:5.

„Nechci to shodit, ale výsledek pro nás není úplně prvořadý. Šlo o to, abychom se tu cítili dobře, odehráli krásný curling, dostali ho do povědomí, chytli další diváky. Pokud se to daří, jsem jenom ráda. Je velká pocta tu být,“ hodnotila prozatímní olympijskou premiéru Zuzana Paulová.

V brzkých hodinách také zazářila krasobruslařka Eliška Březinová, která předvedla životní krátký program, české družstvo ale i tak skončilo na osmé pozici.

„Hodnotím to pozitivně. Možná se mohlo bojovat o to jedno lepší místo. Nikdo jsme sice nezajeli stoprocentně, ale všichni jsme zajeli tak, že jsme byli spokojení,“ shrnul člen smíšeného týmu Michal Březina.

Koudelka i Kožíšek ve finále

První kolo solidní, to druhé horší. Tak by se dal shrnout nedělní závod českých skokanů na lyžích na středním můstku. Ve finále se pokus nevydařil zejména Čestmíru Kožíškovi, kterým za svým předešlým stometrovým letem výrazně zaostal a obsadil předposlední místo.

Ani Koudelkův skok nebyl ve druhém kole tak čistý a po špatném odrazu doplachtil pro celkové skóre 249,5 bodu, což stačilo na osmnáctou příčku. Tedy o tři pozice níž, než by si nejlepší český závodník přál.

„Převládá velké zklamání, byl to dobře rozjetý závod. I když ten odraz byl hodně zpožděný, tohle si prostě musím pohlídat,“ zkritizoval svůj výkon v rozhovoru pro Radiožurnál Koudelka.

Výrazně spokojenější byl se stejným umístěním ve skiatlonu Michal Novák. Zaznamenal totiž svůj nejlepší individuální výsledek na velké akci.

Soutěžilo se i v ledovém korytě, ve finálovém kole ale bez českého zástupce. Sáňkař Michael Lejsek skončil po třech kolech své premiérové účasti pod pěti kruhy na nepostupové třicáté pozici a mezi dvacet nejlepších se neprocpal.

Sjezd mužů se nemohl uskutečnit kvůli silnému větru. Pořadatelé start třikrát odložili a nakonec posunuli na pondělí od 5.00 SEČ.