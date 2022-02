Peking, den 2: Sáblíková těsně bez medaile, další výhra hokejistek a dvojitý nezdar curlerů

Po pátečním slavnostním zahájení se olympijské hry v Pekingu naplno rozjely. První českou medailovou nadějí byla v sobotu Martina Sáblíková, v rychlobruslařském závodě na 3000 metrů ale dojela čtvrtá. Hokejistky se po úvodní výhře nad Čínou radovaly znovu, tentokrát porazily stejným výsledkem 3:1 Švédky. Manželé Paulovi nestačili na britskou ani švýcarskou dvojici a českým biatlonistům se nevydařila štafeta. Začaly i soutěže sáňkařů či skokanů. Peking 18:54 5. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mávající rychlobruslařka Martina Sáblíková před olympijským závodem v Pekingu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Společnost Gracenote, která pravidelně predikuje počet olympijských medailí na zemi, na konci ledna Česku předpověděla čtyři. Kromě dvou zlatých i dvě bronzové. Jedna z nich o jednu příčku unikla největší české naději v Pekingu rychlobruslařce Martině Sáblíkové.

Když dojela do cíle s časem 4:00,34, šla do vedení. „Věděla jsem, že budu nejhůře pátá, což je pro mě neuvěřitelné. Potom, co mám všechno za sebou,“ řekla po závodě spokojená a usmívající se majitelka šesti olympijských medailí.

Z posledních dvou rozjížděk ji ale předjely hned tři závodnice, z prvenství se radovala v olympijském rekordu Nizozemka Irene Schoutenová. Rodačka z Nového Města na Moravě ale nesmutnila.

„I tak to byla nejlepší trojka této sezony. Bylo to sice dvě vteřiny od bronzu, ale po letošní sezoně jsem za to opravdu ráda,“ zhodnotila výkon Sáblíková.

Hokejistky válí

Dva zápasy, dvě výhry. Stejně jako proti Číně zvítězily české hokejistky 3:1 i nad švédským výběrem.

I když to ze začátku nebylo jednoduché. Na střely to bylo v jednu chvíli dokonce 15:0. Švédská brankářka Söderbergová svůj tým dlouho držela a skvělými zákroky likvidovala české šance.

V 18. minutě se ale důrazně protáhla před branku Tereza Vanišová a protlačila puk do sítě. Na listinu střelkyň se zapsala i pět minut před koncem. To už zvyšovala na konečných 3:1.

GÓÓÓL



Terka Vanišová podruhé v zápase ujela a znovu si vychutnala brankářku Švédska



3:1 pic.twitter.com/4NLX4cZZSp — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 5, 2022

V tabulce skupiny B jsou Češky druhé za Japonkami, které mají lepší skóre. Právě s nimi se utkají 8. února, o den dříve vyzvou Dánky.

Prohry curlerů a nepovedená štafeta

Manželům Paulovým se na premiérové olympiádě po sobotních výsledcích curlingové play-off výrazně vzdálilo. Můžou za to jednoznačné prohry s mistry světa z Británie 3:8 a poté se zkušenými Švýcary 3:11.

Soupeři hráli fantasticky a český pár natropil řadu menších chyb. Zejména poslední kameny nebyly tak přesné. Po šesti zápasech tak u české vlajky stojí nepříznivá bilance dvou výher a čtyř porážek.

Z devíti týmů postupují dál pouze čtyři. Češi tak k dosažení semifinále potřebují nejen úspěšně zvládnout poslední zápasy, ale musí rovněž spoléhat i na souhru ostatních výsledků. V neděli ve 2.05 SEČ je čeká tým USA.

Do olympijských her podle představ nevstoupili také biatlonisté. Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář doběhli ve smíšené štafetě na 12. místě.

Na vítězné Nory ztratili ve větrném závodě přes tři a půl minuty. Kromě chyb Karlíka diskutovali fanoušci i o nezvykle pomalém běhu Davidové.

Skokanky Indráčkovy a nezdar Pančochové

Karolína Indráčková byla při olympijské premiéře českých reprezentantek osmadvacátá, její sestra, teprve patnáctiletá Anežka, třicátá. Třetí Češka Klára Ulrichová obsadila v prvním kole na hrách v Pekingu třiatřicátou příčku a do druhého nepostoupila.

Do finálové soutěže nepostoupila ani snowboardistka Šárka Pančochová. V kvalifikaci slopestylu obsadila 26. místo a do finálové dvanáctky se nevešla. Při čtvrté účasti pod pěti kruhy ji čeká ještě Big Air a U-rampa.

O závěrečný závod usiluje i sáňkař Michael Lejsek. V ledovém korytě je po úvodních jízdách na 29. příčce. Třetí kolo je na programu v neděli, do finále postoupí první dvacítka.

Jistotu nedělního závodu mají skokani na lyžích Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek. Filip Sakala po skoku dlouhém jen 67,5 metru vypadl.