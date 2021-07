V českém olympijském týmu se po příletu do Tokia objevil pozitivní test na koronavirus

Výsledek antigenního kontrolního testu na letišti potvrdila i následná analýza PCR. „Bohužel se nám ani přes veškerá opatření, která k současné době patří, tato situace nevyhnula. Každopádně všichni ostatní členové týmu měli negativní testy a všichni sportovci jsou v pořádku v olympijské vesnici,“ řekl šéf výpravy Martin Doktor.

V Tokiu měl jeden ze členů výpravy Českého olympijského týmu pozitivní test na COVID-19.



️ "Všichni ostatní členové týmu měli negativní testy a všichni sportovci jsou v pořádku v olympijské vesnici.“



Uvedl Martin Doktor, šéf české výpravy. ⤵️https://t.co/aAhSUODaDV — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 17, 2021

Člen týmu s pozitivním nálezem je momentálně v izolaci, stejně jako několik možných blízkých kontaktů z letadla. „Jak teď bude v jejich případě vše probíhat dál, to intenzivně řešíme,“ řekl Doktor, který je zároveň sportovním ředitelem ČOV.

Šéflékař týmu Jiří Neumann doplnil, že nakažený Čech nemá žádné příznaky nemoci. „Před cestou absolvoval dva povinné PCR testy v rozmezí 96 hodin před odletem s negativním výsledkem, které jsou podmínkou vstupu do Japonska, a to dokonce ve dvou různých laboratořích. Bezpříznakovému onemocnění odpovídají také hodnoty provedeného PCR testu,“ uvedl Neumann.

Hned při podezření začal štáb výpravy připravovat preventivní opatření. „Během dvou hodin jsme zvládli akci kulový blesk a pro všechny sportovce a členy doprovodu z letadla, kteří přicestovali do vesnice, jsme připravili individuální pokoje. Do společných prostor v apartmánech jim přidáme i speciální čističky vzduchu,“ popsal Doktor.

Podle něho nejsou tréninkové aktivity ani plány sportovců nijak omezené. „Nad rámec platných pravidel proti šíření nákazy přidáme ještě drobná režimová opatření. Chceme zkrátka mít jistotu, že děláme pro bezpečí týmu vše,“ uvedl Doktor.

Pořadatelé her dnes ráno oznámili, že v olympijské vesnici v Tokiu byl odhalen první případ nákazy koronavirem. Ředitel organizačního výboru Toširó Muto uvedl, že jde o osobu ze zahraničí, která je zapojená do organizace her. Národnost ani jiné další osobní údaje kvůli ochraně soukromí podle agentury Reuters sdělit nechtěl.