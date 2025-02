Rok do olympiády. Cortinu trápí pomalá výstavba sportovišť, otazník je i nad účastí hokejistů z NHL

„Výstavba má hodně velké zpoždění. Organizátoři se samozřejmě snaží. Jediné, co vlastně můžeme sledovat, jsou fotky z místa, kde se dráha staví, takže teď můžeme jen těžko odhadovat,“ říká bývalý olympionik a současný šéftrenér české bobové reprezentace Dominik Dvořák.

Podle něj se dráha za více než tři miliardy korun v Cortině postavit ještě před hrami stihne - a tím problémy nekončí.

„Je potřeba dráhu nejdříve vyzkoušet. Normální situace je taková, že sezonu před olympiádou by se na té dané trati pořádaly nějaké závody. To je pro piloty zásadní. Každá dráha na světě má nějaký unikát a specifika, takže je to důležité,“ dodává Dvořák.

Novou bobovou dráhu staví 190 dělníků sedm dní v týdnu. Pokud by se výstavba nestihla dokončit, tak organizátoři her musí mít připravenou záložní variantu - a tou by mohla být i dráha v americkém Lake Placid.

V tu chvíli by řada sportovců přišla o správnou olympijskou atmosféru - tu nezažijí ani biatlonisté, kteří budou závodit v italské Anterselvě. Ta je od Milána vzdálená pět hodin autem.

The countdown is on... ❄️ One year to go until the next chapter of Olympic history begins with the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/SDWXSiVf1x — Stan. (@StanAustralia) February 6, 2025

„Myslím, že z pohledu správné atmosféry a biatlonistů to nebude vnímáno úplně pozitivně. Závodníci budou tam, kde to už znají a možná to dostane nálepku o trochu lepšího Světového poháru. Od olympijské atmosféry to bude hodně vzdálené,“ obává se biatlonistka Lucie Charvátová.

Hráči z NHL

Ozdobou zimních olympijských her bývá hokejový turnaj. Ten by měl poprvé po dvanácti letech zase nabídnout i hráče z NHL, ale definitivně to potvrzené ještě není.

„Doufejme, že hráči z NHL pojedou. Chceme využít všechny skvělé hráče, kteří nejlepší soutěž hrají,“ doufá generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr, že na olympijských hrách v Miláně bude moci počítat i s Davidem Pastrňákem nebo Martinem Nečasem.

Definitivní potvrzení účasti hvězd NHL je na spadnutí, ale vedení zámořské soutěže ještě musí vyřešit poslední detaily s Mezinárodní hokejovou federací. Řeší se hlavně logistika přesunu hráčů do Evropy.

Only one year to go until the next Winter Olympics!! ️❄️ We can't hide our excitement!#MilanoCortina2026 is getting ever closer. Who's excited? @milanocortina26 pic.twitter.com/d5XvBxp4Dz — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2025