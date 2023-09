Čekal jsem, že mi do toho budou kecat víc, směje se návrhář Černý. Sportovní prvky používá často

V Londýně přišli na olympijský stadion v holínkách, v Pchjočchangu měli oboustranné péřovky. Příští rok by čeští sportovci měli zahájit hry v Paříži na řece Seině znovu v netradičním oblečení. Slíbil to módní návrhář Jan Černý, který chce zbořit jakékoliv dosavadní trendy olympijského oblečení. Formální obleky nebo národní kroje tak u Čechů nečekejte. Praha 10:13 12. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Módní návrhář Jan Černý | Foto: Iva Roháčková

Čeští sportovci už při slavnostních olympijských ceremoniálech zaujali několikrát. V Paříži je bude oblékat muž, který se školil i v centru Luise Vuittona.

„Jasně, že je znám, ale současně se snažím tvořit věci nové. Vůbec jsem se tím nenechal ovlivnit, naopak jsem hledal přístupy, které tu ještě nebyly, a těch jsem se snažil využít. S respektem jsem se na ty věci díval, ale pracuji na tom podle sebe,“ říká devětadvacetiletý módní designer Jan Černý, který má za sebou stáže ve dvou městech módy - Londýně a Paříži.

„Mám rád, když se každý obléká podle sebe a snaží se zahodit, co si kdo myslí.“

Sám Černý si už při studiu ve Zlíně založil obchod s originálním oblečením. A díky prvkům, které už pár let používá, pro něj tvorba nástupní olympijské kolekce pro ceremoniál na řece Seině nebude cizí.

„Ve své tvorbě dost často používám sportovní prvky, jak streetwear, tak sport je tam velmi výrazný, je tedy pro mě naopak velmi přirozené to udělat.“

Volné ruce

I přes výjimečnost kolekce ale Černý nesmí zapomenout na národní barvy – bílou, červenou a modrou. Jinak mu ale Český olympijský výbor v čele s jeho předsedou Jiřím Kejvalem i dodavatel reprezentačního oblečení Alpine Pro nechávají volnou ruku.

„Musím říct, že jsem čekal, že mi do toho budou kecat víc. Pracovali jsme velmi zdravě, přinesl jsem nějaké návrhy, koncept, na který bych se chtěl zaměřit. Probrali jsme to s panem předsedou, jeho týmem a vždy jsme se shodli na tom, co ty věci mají být a jak mají vypadat. Tvořím tu kolekci fakt velmi svobodně,“ dodává úspěšný módní návrhář.

Jak bude vypadat, se dozvíme až příští rok. A jestli udělá podobnou díru do světa módy Jan Černý se svým nápadem, podobně jako třeba holínky z Londýna, bude jasné 26. července příštího roku, kdy v pořadí 33. olympiádu zahájí slavnostní ceremoniál na řece Seině.