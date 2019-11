Olympijský výbor představil kolekci oblečení pro Tokio. Název země bude česky i japonsky

Čeští sportovci na hrách v Tokiu budou vidět. Jestli kvůli výsledkům, na to si počkáme. Olympijský výbor představil hlavní motivy kolekce oblečení a dominovat jí bude bílá barva, ze které vystupuje nápis Česká republika. Na bílých trikách si ho můžete přečíst v angličtině a také japonštině. Praha 16:41 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec a Aneta Holasová představují olympijskou kolekci pro Tokio | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Bílá barva je naše národní barva. Byť vypadá, že je jednoduchá, tak úžasně svítí a dobře poznáte v chumlu našeho sportovce. Chceme, aby byli i naši fanoušci nejen slyšet, ale i dobře vidět,“ vysvětlil Radiožurnálu předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Olympijský výbor představil kolekci oblečení pro hry v Tokiu. Více v reportáži Marka Augustina

Příští léto by v Tokiu rád zazářil i vodní slalomář Jiří Prskavec. Třetí kajakář posledního olympijského závodu v Riu.

„Moc se mi to líbí, jsem rád, že je to takhle bílé. Tím, že ostatní výpravy vymýšlí pořád něco nového, tak ta bílá vynikne. Když člověk přijde do olympijské jídelny a koukne jen letmo, tak hned vidí stůl s bílými třiky a hned ví, kam si má sednout,“ řekl s úsměvem Prskavec.

Je i mezi sportovci design olympijských kolekcí téma? „Asi jen v olympijské vesnici, já nejsem ten, kdo by do toho měl mluvit. Můj styl a cit pro módu je asi na nejhorší úrovni, co může být. Jsem hlavně rád, že díky tomu poznám lidi a že ostatní říkají, jak nám to sluší,“ dodal.

Na počest Věry Čáslavské a dalších gymnastů, kteří z letních olympijských her získali pro Československo potažmo Českou republiku dohromady téměř 40 procent všech medailí, budou čeští sportovci nostit na tričku v Japonsku, vzadu pod krkem, gymnastické figury. Připomínají vítězné gesto a také písmeno „té“ jako Tokio.

Bude nám to slušet! První část olympijské kolekce je na světě K dostání od zítra v kamenných prodejnách @AlpineProcz a na @mallcz pic.twitter.com/i5ZGzfybyk — Český olympijský tým (@olympijskytym) November 20, 2019