Olympijská neděle v podání Čechů? Výhra plážových volejbalistů, smůla Galuškové a postup Seemanové

První olympijská neděle v Paříži nabídla velkou přehlídku výkonů českých reprezentantů. Z postupu do finále na 200 metrů volným způsobem se radovala plavkyně Barbora Seemanová. Vítězstvím 2:0 na sety vkročili úspěšně do turnaje plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří zdolali kanadský pár. Do 2. kola tenisového turnaje postoupili z šestice českých reprezentantů tři. Jak se dařilo dalším českým olympionikům? Paříž 23:15 28. 7. 2024 (Aktualizováno: 23:40 28. 7. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Barbora Seemanová po semifinále v olympijském závodě na 200 metrů volným způsobem | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Poprvé se pod Eiffelovo věží představili i plážoví volejbalisté. Úřadující mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem neponechali nic náhodě a vyhráli 21:17, 21:19 nad kanadským párem Samuel Schachter, Daniel Dearing. Beachvolejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou podlehly na úvod OH Američankám Kelly Chengové se Sarou Hughesovou 16:21, 11:21.

Skvělá Seemanová

Plavkyně Barbora Seemanová postoupila na olympijských hrách v Paříži do finále kraulařské dvoustovky a v pondělí večer může vylepšit šesté místo z Tokia. Seemanovou řadil květnový český rekord 1:55,12 mezi přihlášenými plavkyněmi na páté místo.

Byla jsem hodně unavená, ale je fajn, že jsem to urvala pro českou vlajku, hlásí Krejčíková po postupu Číst článek

V rozplavbě jí bohatě stačil k postupu čas 1:57,02, v semifinále své hlavní trati pak bezmála o sekundu zrychlila a postoupila jako šestá. Naopak znakař Miroslav Knedla se do finále stovky nedostal, byl dvanáctý.

V tenisovém areálu se po dešti rozjel program naplno, z šesti českých reprezentantů v prvním kole uspěli Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Vítězka letošního Wimbledonu a Roland Garros z roku 2021 Krejčíková otočila na pařížské antuce takřka tříhodinový duel proti Španělce Saře Sorribesové a zvítězila 4:6, 6:0, 7:6.

„Hrálo se mi dobře. Nečekala jsem, že vydržím tak dlouho. Zápasy, které jsme hrály na turnaji v Praze, tak byly dlouhé hodinu a na konci už jsem to cítila. Byla jsem hodně unavená. Vůbec jsem nevěděla, jestli to dneska ve třetím setu zvládnu. Nakonec se mi to povedlo a pro českou vlajku jsem to vybojovala. Jsem ráda, že jsem v dalším kole a můžu bojovat dál o medaile,“ přiznala pro Radiožurnál Sport po výhře Krejčíková.

Neuspěly naopak loňská finalistka Roland Garros Karolína Muchová, Kateřina Siniaková ani Linda Nosková.

Smůla Galuškové

Ve vodním slalomu vyhrála závod kajakářek hvězdná Australanka Jessica Foxová. Navázala na triumf mezi kanoistkami z Tokia, na kajaku byla před třemi lety bronzová. Antonie Galušková v semifinále neprojela jednu z posledních branek a po padesátisekundové penalizaci obsadila při své olympijské premiéře 21. místo.

Zajdu s rodiči na pivo a přijdu na jiné myšlenky, říká vodní slalomářka Galušková po smolném semifinále Číst článek

„Je to hrozné. Bolí to. Když přijde taková fatální chyba zrovna na olympiádě, tak to bolí. Bude mi asi chvíli trvat, než to zpracuji. Vzhledem k tomu, co jsem natáhla za ztrátu nahoře, tak jsem věděla, že mi nic jiného nezbývá, než to risknout. Věděla jsem, že buď to vyjde, nebo ne. Chybělo bohužel pár milimetrů, ale to je náš sport,“ hodnotila krátce po nevydařeném závodu Galušková pro Radiožurnál Sport.

Další dvě české veslařské posádky postoupily přímo do semifinále. Z druhého místa v rozjížďce to zvládl dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem, třetí dojely Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice.

Neúspěch šermířů a střelců

Pro všechny tři české kordisty skončil olympijský turnaj ve druhém kole. Jediné vítězství zaznamenal Jakub Jurka, který na úvod vyřadil Mahmúda Muhsina z Egypta, poté byl ale nad jeho síly maďarský obhájce olympijského stříbra Gergely Siklósi. Jiří Beran a Martin Rubeš po úvodním volném losu nestačili v boji o postup mezi nejlepších 16 šermířů rovněž na velké papírové favority.

Nedařilo se ani střelcům. Jiří Přívratský obsadil v kvalifikaci vzduchové pušky 23. místo, František Smetana byl osmatřicátý. Do nejlepší osmičky neprošla ani Veronika Blažíčková, jež skončila na 34. příčce.

V závodu horských kol obsadila Adéla Holubová 31. místo se ztrátou dvou okruhů na vítěznou Francouzku Pauline Ferrandovou-Prévotovou. Stolní tenistka Hana Matelová možná trochu překvapivě porazila v Paříži Yang Xiaoxin z Monaka 4:2 na sety a postoupila do 2. kola. Na třetí pokus se na olympijských hrách dočkala výhry.

Pondělní program?

Pět českých medailistů z Tokia figuruje v pondělním programu na olympijských hrách v Paříži. Navázat na tři roky staré úspěchy budou chtít zlatý střelec Jiří Lipták v kvalifikaci trapu, bronzový fleretista Alexander Choupenitch a stříbrný vodní slalomář Lukáš Rohan. Hrát budou i zlaté tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, i když zatím ne spolu ve čtyřhře. Barbora Seemanová může vylepšit dosud nejlepší umístění českých plavců v historii her. Celkem bude ve hře 19 medailových sad.