Doufám, že k ničemu takovému už nedojde, říká Kejval o 35 let starém bojkotu olympiády v Los Angeles

V noci na pondělí to bylo přesně 35 let od zahájení letních olympijských her v Los Angeles. Posledních, na kterých chyběli čeští sportovci. Československo je po vzoru Sovětského svazu společně s dalšími zeměmi tehdejšího východního bloku bojkotovalo. Los Angeles 11:09 29. července 2019 Předseda Českého olympijské výboru Jiří Kejval | Foto: Tomáš Vodňanský

Byla to reakce na bojkot předchozích moskevských her ze strany Spojených států a dalších desítek zemí, oficiální důvod ale zněl jinak: obavy o bezpečnost a nerespektování důstojnosti sportovců. Československou tváří bojkotu se stala koulařka Helena Fibingerová.

„V určitých kruzích vznikla anomální situace, která nezaručuje čistotu olympijské myšlenky. Je mi hrozně těžko, ale chtěla bych říct, že olympiádou v Los Angeles život nekončí,“ říkala tehdy Fibingerová v emotivním výstupu v Československé televizi.

Helena Fibingerová mohla v Kalifornii útočit na zlato, vždyť v tu dobu byla mistryní světa. Podobné ambice mělo víc Čechoslováků ze zhruba dvou stovek sportovců, kteří by na hrách startovali. A někteří se i po letech těžko smiřují s tím, že jim to komunistický režim neumožnil. Třeba diskař Gejza Valent.

„Mrzí mě to pořád, protože když děláte nějakou činnost, které dáte všechno, a má přijít její vrchol a nevyjde to, tak je to smutné. Mrzí mě to pořád, ale je to lepší než po té olympiádě, kdy se mi mnoho let zdálo, že v Los Angeles závodím,“ vzpomíná Valent.

Mohl by se podobně rozsáhlý bojkot olympijských her opakovat i dnes?

„Představit si to dokážu docela dobře, ale v Mezinárodním olympijském výboru je 200 zemí na světě a máme základní myšlenku, že hledáme všechno, co ty státy na světě spojuje. Na tom stavíme naši spolupráci. Bohužel politici to v řadě případů dělají úplně jinak, hledají to, co nás rozděluje, a staví na tom svoji politickou kariéru,“ říká předseda Českého a člen Mezinárodního olympijského výboru Jiří Kejval 35 let od zahájení Olympijských her v Los Angeles.

„Nechci se nikterak vymezovat vůči politikům, je to jejich byznys, ale my sportovci to vnímáme takhle a doufám, že k ničemu takovému už nedojde,“ dodává.