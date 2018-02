'Je mi 22 let...' Překvapivá olympijská vítězka Öbergová se po závodě představovala novinářům

Kdyby se vyhlašoval nejsenzačnější vítěz těchto olympijských her, favoritku bychom asi hledali mezi biatlonistkami. Vždyť Švédka Hanna Öbergová teprve v minulé sezóně debutovala ve Světovém poháru, zatím se v něm nikdy nedostala na stupně vítězů a v pátek převzala zlato za triumf ve vytrvalostním závodě. Pchjongčchang 18:15 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédská biatlonistka Hanna Öbergová se zlatou medailí. | Zdroj: ČTK/imago sportfotodienst/JON OLAV NESVOLD

Jeden z francouzských novinářů se na úvod tiskové konference omluvil, přiznal, že Hannu Öbergovou vůbec nezná, a požádal ji, ať se trochu představí. I to dokazuje, jak bylo její vítězství překvapivé. Kterému dalšímu olympijskému šampionovi by se tohle mohlo stát?

Švédskou biatlonistku to vůbec neurazilo, usmála se a spustila: „Je mi 22 let, minulou sezónu jsem debutovala ve Světovém poháru i na mistrovství světa, rok předtím jsem získala dvě zlata na juniorském světovém šampionátu a to bylo taky naposledy, kdy jsem v závodě nastřílela čtyři nuly.“

Tedy neminula ani jeden z dvaceti terčů, což se ve vytrvalostním závodě v Pchjongčchangu povedlo jen dalším dvěma biatlonistkám. I proto nebyli ze zlata zaskočení jen fanoušci, ale i trenéři a soupeřky, například stříbrná Slovenka Anastasia Kuzminová.

„Myslím, že každý byl překvapený. Ale individuální závod je samozřejmě o tom, aby se střílely nuly. Podle mých zkušeností když zastřílíte nulu, narostou vám na zádech křídla a letíte, takže proto měla asi tolik síly a tak perfektně běžela,“ popisovala Kuzminová.

Ale překvapená byla taky samotná Hana Öbergová. „Samozřejmě, že jsem překvapená, nikdy by mě nenapadlo, že se to může stát. Říkala jsem si, že by můj výkon mohl stačit na medaili, ale vyhrát? To je prostě neuvěřitelné!“ vyprávěla čerstvá olympijská vítězka.

Podobně se dá mluvit o víc biatlonových medailistech z Koreje, Michalu Krčmářovi, Italu Windischovi nebo dalším Švédovi, teprve dvacetiletém Sebastianu Samuelssonovi.

„Pro mladé je to skvělý pocit a pro ty, kteří jsou zvyklí vyhrávat, je to nová výzva,“ říká třiatřicetiletá Slovenka Kuzminová. Další generační souboje čekáme o víkendu v závodech s hromadným startem, do kterých se nominovala i čtveřice českých reprezentantů.