Už je to tady psychicky i fyzicky dlouhé, říká Davidová po 12. místě ve štafetě biatlonistek

Po prvním úseku v podání Evy Puskarčíkové to nevypadalo vůbec zle, jenže pak se začala snaha o povedené loučení s olympijskými hrami hroutit. Ve štafetovém závodě nakonec české biatlonistky skončily kvůli chybám dvou mladých reprezentantek dvanácté. Pchjongčchang 18:07 22. února 2018

Zatímco hlasatel obdivoval nejen rychlost a přesnost třeba běloruských biatlonistek, Jessica Jislová kroužila už na druhém trestném kole, nabrala velkou ztrátu a v cíli pochopitelně mluvila o velkých problémech na druhé položce.

„Foukalo. Myslela jsem si, že to bude třeba jen nějaký kratší poryv, ale musely jsme tam stát strašně dlouho a já už jsem pak celá vytuhla, začala jsem se hrozně klepat a nebyla jsem schopná to pak nějak ustálit, abych mohla dál v klidu střílet,“ popisovala Radiožurnálu Jíslová.

Jenže ani na třetím úseku nebylo o moc veseleji, naopak stejně smutno, protože Markéta Davidová nedobrovolně napodobila Jislovou. Ani jí nestačily tři náhradní náboje a také ona musela ujet 300 metrů navíc.

„Kdybych to podržela, tak to bylo hratelné, ale to se bohužel nestalo. Nemám k tomu bohužel co říct. Chyby na druhé střelbě beru na sebe, protože nefoukalo. Maximálně je možné, že byly namrzlé podložky a že jsem si k tomu blbě stoupla. Člověk se snaží to nahnat, co to jde, ale dneska to nešlo ani na trati. Už je to tady psychicky i fyzicky dlouhé,“ smutnila po závodě Davidová.

To by asi potvrdila i Veronika Vítková, ta alespoň na posledním úseku dostala českou štafetu na dvanácté místo, i když pochopitelně v cíli zrovna nejásala.

„S tímhle výsledkem určitě nemůžeme být spokojené, Jessica s Markétou tam bohužel chybovaly, obě měly dvě trestná kola a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale to jim nikdo nebude mít za zlé, to se prostě v biatlonu stává,“ říká Vítková po posledním ženském závodě na olympijských hrách.