Ester má na lyžích na umístění v nejlepší patnáctce, říká o Ledecké její trenér Tomáš Bank

Ester Ledecká potvrdila, že jí to jde jak na snowboardu, tak na lyžích. V obřím slalomu na olympijských hrách skončila třiadvacátá. Kromě ní jsou ale v Pchjongčchangu i další čeští alpští lyžaři. „Bylo by super, kdybychom měli jedno umístění do 15. místa," řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro Radiožurnál jejich šéftrenér Tomáš Bank. Rozhovor Pchjongčchang 17:17 16. února 2018

Z televizních záběrů to ve čtvrtek vypadalo jako naprostá lyžařská idylka. Nebyla zima ani teplo, nefoukal vítr, bylo jasno… Zdání klamalo, nebo to bylo opravdu tak?

Bylo to opravdu tak. Čtvrtek byl super den. Ty poslední dny foukalo fakt hodně, ale když zrušili slalom, říkal jsem si, že to bylo zbytečné, že zase tolik nefoukalo a že by se to odjet dalo. Ale jestli si opravdu věřili, že bude dnes takové počasí, tak musím říct, že to bylo dobré rozhodnutí.

Váš bratr Ondřej Bank říkal, že to, že takto fouká tolik dní v kuse, zažil ve své bohaté kariéře málokdy. Vy jste s ním jezdil. Potvrdíte jeho slova?

Naše kariéry jsou dost podobné, prožil jsem život vlastně s ním. Když jsme tady byli naposledy, což bylo v roce 2006 na Světovém poháru, foukalo úplně stejně.

Takže tady takové podmínky jsou a nic se s tím nedá dělat?

No, to asi nedá. (smích)

Ester Ledecká má za sebou první olympijský závod na lyžích. V obřím slalomu skončila třiadvacátá. V cíli sice říkala, že vždycky jede samozřejmě na vítězství, ale že tenhle výsledek bere. Vy taky?

Samozřejmě ho beru. Byl bych radši, kdyby byla do patnáctky, ale vzhledem k posledním výsledkům v obřím slalomu v Söldenu na začátku sezony, kde byla Ester v podstatě předposlední, a taky vzhledem k loňskému mistrovství světa ve Sv. Mořici, kde se jí obří slalom taky nepovedl, musím být spokojený, protože to bylo ve čtvrtek o něčem jiném.

Jak je možné, že druhé kolo zvládla Ester Ledecká o čtyři sekundy rychleji? Ve druhém kole měla 16. nejlepší čas.

Samozřejmě tomu trošku pomohla trať, protože v prvním kole jela Ester 49. a v druhém kole jela druhá. I když je tady trať ve velmi dobrém stavu, tak rozdíl v tom, když člověk jede s jedničkou nebo s dvojkou, je velký. Ale není to jenom v tom. Ester udělala jednu poměrně velkou chybu ve spodní části trati a to ji stálo minimálně vteřinu a půl.

Takže by to bylo ještě lepší umístění?

To určitě, ale na to kdyby se moc nehraje.

V sobotu je v plánu super-G žen. Odpočívali jste, nebo je trénink mezi složitými závody precizní a dlouhý a tvrdý?

Ester ve středu odpočívala, v pátek jsme trénovali. Musíme trochu nastudovali trať, protože jsme na kopci zatím v podstatě nebyli.

'Soči bylo po všech stránkách nejlepší'

Českou republiku samozřejmě nereprezentuje ve sjezdovém lyžování jen Ester Ledecká. Jsou tu další Češky a Češi. Jak jste zatím spokojený s jejich výsledky? Jan Forejtek byl ve čtvrtek nejlepší z Čechů ve sjezdu, obsadil 38. místo.

Jsem velmi spokojen s 16. místem Ondry Berndta v kombinaci, to byla špičková jízda ve slalomu, která ho posunula asi o dvacet příček dopředu. Tam musíme být spokojení, protože to je jeho maximum. Probíhá výměna generací, teď tam máme mladé kluky. Ondra Berndt je samozřejmě zkušenější, ale na olympiádě je poprvé. Ale Forejtek se Zabystřanem jsou ještě junioři a moc se očekávat nedá. I když Forejtek předváděl velmi dobré tréninkové časy, tam jsem si říkal, že by to mohlo být lepší, ale platí asi nováčkovskou daň v závodech.

A nejzkušenější z českých lyžařů Jan Hudec mladé lyžaře učí?

Jan Hudec je učí. Ale Honza má opravdu tak velké zdravotní problémy, že asi nemůže podat stoprocentní výkon.

S čím budete jako šéftrenér českých lyžařů spokojený, až odsud budete odlétat?

Bylo by super, kdybychom měli jedno umístění do 15. místa. Myslím si, že na to má Ester. Uvidíme, co předvedou zítra holky ve slalomu, protože Martina Dubovská nebo Gabriela Capová, když se jim jízda povede, dokážou patnáctku atakovat taky. Uvidíme, ale velké zázraky se asi očekávat nedají. (Jak slalom žen dopadl, najdete ZDE.)

A to, že bychom zopakovali výsledky ze Soči, kde byla tři umístění do desátého místa, s tím se nedá počítat. Uvidíme, co bude v týmové soutěži, protože tam se může stát cokoliv. Bohužel dva kluci, co připadali v úvahu pro týmovou soutěž, mají oba zlomený palec. V týmové soutěži je hodně důležitý start, tak uvidíme, jak to nasadíme.

Jak se vám zatím olympiáda v Pchjongčchangu zamlouvá?

Mně se to docela líbí, ale Soči to asi nepřekoná. Jsem na pátých olympijských hrách a Soči bylo po všech stránkách asi nejlepší, i když tam bylo docela teplo. Ale co se týče komfortu nebo lanovek, to už asi Soči nic nepřekoná. Ale je to tady v pohodě.