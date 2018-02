Musíme se Američanům vyrovnat v bruslení, pak se ukáže šikovnost, říká Kovář před čtvrtfinále

„Kéž by to tak bylo, kéž by jim to síly trochu sebralo. Na druhou stranu oni mají takovou mentalitu, že se na to dokážou přichystat, určitě do zápasu půjdou naplno a nečekám nic jiného, než že to bude vyrovnaný zápas,“ předpovídá Michal Řepík.

Americký tým se na turnaji herně zlepšuje. Postupně si sedá souhra zkušených borců ostřílených mnoha zápasy NHL s mladými, dravými hokejisty.

„Mladí hráči tam létají. A když zrovna nejde hrát na krásu nebo přecházet jeden na jednoho, tak se snaží to dohrávat a hodně bruslit, takže v tom budou asi hodně nepříjemní,“ uvědomuje si obránce Jakub Nakládal a hned přidává recept na to, jak s Američany hrát.

„Určitě je třeba na ně přitvrdit, protože to je asi to hlavní, co tady oni hrají – snažit se to dohrávat a pak to nějak dorvat do brány. Na druhou stranu si myslím, že to je hlavně o nás a o tom, abychom hráli to, co doposud, a pořád se zlepšovali,“ říká Nakládal.

Není to poprvé, kdy v této fázi olympijského turnaje narazíme právě na Američany. Třeba asistent trenéra @narodnitym Jaroslav Špaček si zápas z Nagana před dvaceti lety pamatuje jistě velmi dobře!

Čtvrtfinálový duel je v plánu ve středu od 4:10 českého času! #czechteam pic.twitter.com/oTXMixJNib — Český olympijský tým (@olympijskytym) 20 February 2018

Stálý progres výkonů českého týmu je prvním předpokladem pro úspěch ve čtvrtfinále. Tím druhým je nedopouštět se zbytečných faulů a nepouštět soupeře ke hře v početní výhodě. Právě v přesilovkách rozhodli Američané souboj se Slovenskem a i v předchozím průběhu šampionátu jasně ukázali, že jsou jejich největší zbraní.

„Myslím, že to je klíč k tomu, abychom odehráli dobrý zápas. Zatím nám to moc nevycházelo, těch vyloučení máme hodně, tak si na to musíme dát extra pozor,“ říká Jan Kovář.

A bude na Američany platit česká šikovnost?

„Chtělo by to, ale nejdřív se jim musíme vyrovnat v bruslení, až potom se ukáže ta šikovnost. Když nebudeme bruslit, budeme bez puku a budeme to mít těžké,“ říká Jan Kovář.

Čtvrtfinálový zápas Česka se Spojenými státy americkými začne ve středu ve 4.10 českého času a na serveru iROZHLAS.cz z něj bude podrobná online reportáž.