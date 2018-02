Jeden sportovec, nejmladší země na hrách. O olympijský park v Kosovu je přesto velký zájem

Ve znamení dvou jedniček je účast na zimních olympijských hrách pro nejmladší evropský stát – Republiku Kosovo. Vyhlásila nezávislost na Srbsku právě před 10 lety. Je to vůbec poprvé, co do souboje o olympijské medaile Kosovo vyslalo své sportovce. Přesněji jen jednoho jediného. Sjezdaře Albina Tahiriho, který se sice narodil ve Slovinsku, ale rozhodl se reprezentovat vlast svého otce, tedy Kosovo. OD ZPRAVODAJE Z MÍSTA Priština 17:30 14. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruslící asistenti – studenti z FTV Univ Priština. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Nejen pro fandění Albinu Tahirimu, ale hlavně kvůli propagaci zimních sportů vyrostl v centru kosovské metropole Prištiny olympijský park.

Kluziště na náměstí na konci prištinského bulváru Matky Terezy není opravdovou ledovou plochou. Jeho povrch tvoří bleděmodré plastové desky, na kterých studenti Fakulty tělesné výchovy Univerzity v Prištině učí stát na bruslích žáky místních škol, kteří se tlačí kolem mantinelů.

Kluziště není to jediné, co v centru Přištiny Národní olympijský výbor Kosova postavil. Podle jeho členky Sčipy Bajčincové chtějí organizátoři parku seznámit Kosovany s bruslením, ledním hokejem a také s curlingem. Vedle kluziště je proto dráha na metanou. Také plastová.

„Nejhezčí na tom je, že i když je zima a prší, chodí sem lidé, aby si bruslení vyzkoušeli. Denně nám sem chodí 300 až 400 školáků, kteří si to chtějí na bruslích zkusit. To je náš cíl, abychom jako olympijský výbor vychovávali národ ke sportu. Teď jsou olympijské hry a to je možnost je seznámit se sporty, ve kterých se tam soutěží,“ říká Radiožurnálu Bajčincová.

Kosovo nemá v Pchjončchangu medailové ambice, student sportovního managementu Drim Ferotaj mu ale bude při čtvrtečním závodě držet palce: „Myslím, že je dobrý lyžař a doufám, že dosáhne toho, co sám chce. Nevím, jestli má šanci na medaili, ale snad se dostane do první třináctky.“