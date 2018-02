Slalomové překvapení. Shiffrinová je bez medaile, mezi brankami kralovala Hansdotterová

Olympijskou vítězkou ve slalomu je švédská lyžařka Frida Hansdotterová. Největší favoritka Mikaela Shiffrinová ze Spojených států amerických, jež obhajovala zlato ze Soči, skončila den po triumfu v obřím slalomu v Pchjongčchangu bez medaile čtvrtá. Česká reprezentantka Martina Dubovská obsadila 29. místo, Gabriela Capová nedokončila druhé kolo. Pchjongčchang 9:08 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězka obřího slalomu Frida Hansdotterová | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Hansdotterová se dočkala prvního zlata z velké akce v kariéře ve 32 letech. Pětinásobná medailistka z mistrovství světa vyhrála o pět setin sekundy před nejrychlejší ženou úvodního kola Wendy Holdenerovou ze Švýcarska. Bronz překvapivě získala dvacetiletá Rakušanka Katharina Gallhuberová, jež se na stupně vítězů posunula z průběžné deváté pozice díky nejrychlejší druhé jízdě. Ve Světovém poháru přitom na pódium ještě nepronikla.

„Je to úžasný pocit. Včera jsem byla hodně spokojená s šestým místem v obřím slalomu a díky tomu jsem dnes šla na start s úsměvem. Chtěla jsem si to užít. Snažila jsem se jet co nejlépe, což se mi podařilo,“ radovala se Hansdotterová, jež si v druhém kole vyměnila pořadí s Holdenerovou. V této sezoně byla ve slalomu pětkrát na stupních vítězů, ale z výhry se radovala poprvé až na olympijské sjezdovce.

Dvaadvacetiletá Shiffrinová byla čtvrtá už po úvodním kole a útok na očekávané zlato jí nevyšel. Na velké akci nevyhrála poprvé od zisku prvního ze tří mistrovských titulů na MS v roce 2013.

Americká favoritka si už po první jízdě stěžovala na žaludeční problémy, které přičítala spíš než nervům virovému onemocnění. Za Holdenerovou v součtu časů zaostala o čtyři desetiny sekundy, k bronzové příčce jí scházelo osm setin.

„Samozřejmě je to zklamání. Cítila jsem dnes, že to nejsem já. Nebyla jsem tak agresivní, aby to stačilo na medaili,“ řekla Shiffrinová, jež zajela třetí čas v druhém kole, ale nevyvarovala se chyby. Na zdravotní obtíže se čtyřnásobná vítězka Světového poháru ve slalomu nevymlouvala. „Bylo to více důvodů, těžko vybrat jeden, prostě se spojilo více záležitostí, které k tomu vedly. Ale to je život, někdo holt musí být čtvrtý,“ dodala poražená favoritka.

Jsem překvapená, pěkně jsme to vykopli, říká Ledecká. Podle trenéra byl obří slalom 'přáteláček' Číst článek

České reprezentantky Dubovská a Capová byly po prvním kole průběžně na 32. a 33. místě, ve finálové jízdě tak startovaly až po dojetí nejlepší třicítky v opačném pořadí. Do cíle se dostala jen Dubovská, jež ztratila celkově 6,14 sekundy na vítěznou Hansdotterovou.

Slalom se měl původně jet už ve středu, ale byl odložen kvůli silnému větru. Třetí závod ve třech dnech čeká lyžařky hned v sobotu, kdy se jede superobří slalom i s Ester Ledeckou.