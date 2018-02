Nesnažím se v tréninku přidávat nic nového, říká krasobruslař Březina na své třetí olympiádě

Po úspěšném vystoupení sportovní dvojice Martin Bidař, Anna Dušková se v krasobruslařské aréně představí další český reprezentant. Krátký program mužů čeká na Michala Březinu, který může na rozdíl od svých kolegů z českého týmu těžit ze zkušenosti z předchozích olympijských her. Pchjongčchang 16:41 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krasobruslaře Michala Březinu čeká vystoupení na třetích olympijských hrách. | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

„Já si ještě pamatuju, jak jsem přijel do Vancouveru, byli jsme na trénincích a já jsem byl celý měsíc nahecovaný. A tady se cítím zase jinak. Cítím, že mám natrénováno, a vím, že když zajedu to, co umím, a předvedu to, co jsem trénoval, takže to bude v pohodě,“ pochvaluje si Michal Březina, který už bude soutěžit na svých třetích olympijských hrách.

Právě z téhle zkušenosti těží v Pchjogčchangu. V minulosti se dopouštěl chyb třeba jen v tom, že po příjezdu do dějiště her se nechal strhnout atmosférou a snažil se na tréninku zkoušet nové skoky a kombinace, aby ještě vylepšil své jízdy. Jenže mělo to spíše obrácený efekt, protože změny neměl dostatečně zažité. V Pchjongčchangu od něj nic takového neuvidíte.

„Na trénincích v podstatě vlezu na led a jedu si tréninky tak, jako jsem trénoval doma. Nesnažím se tam přidávat nic nového, nesnažím se nic z tréninku ubírat. Nemůžu si na nic stěžovat, všechno funguje tak, jak má,“ říká český krasobruslař.

Jestliže v Pchjogčchnagu zatím nejsou hlediště na většině sportů úplně zaplněna, tak to rozhodně neplatí pro shorttrack a taky pro krasobruslení. Každý soutěžní den jsou tribuny dvanáctitisícové haly zaplněné.

„V Koreji jsou prostě shorttrack a krasobruslení sporty číslo jedna. V shorttracku budou myslím brát všechny medaile, které existujou, ale v krasobruslení mají myslím taky docela našlápnuto. A hlavně díky tomu, že ve Vancouveru vyhrála Kim Ju-na, která pak v Soči byla druhá. Ona ten sport v Koreji vytáhla někam, kde dřív nikdy nebyl. Hlavně kvůli tomu lidi podle mě na krasobruslení chodí. Fakt je to vyprodané,“ popisuje Březina.

Zaplněné hlediště by mělo Michalu Březinovi pomoci k co nejlepšímu výkonu, který by stačil na vylepšení desátého místa, které obsadil český krasobruslař shodně ve Vancouveru i v Soči.