Pchjongčchang ve středu: hokejisty čeká klíčový zápas, běžkařka Björgenová může přepsat historii

Čeští hokejisté ve středu ráno SEČ nastoupí do utkání, které rozhodne o úspěchu či neúspěchu na olympijském turnaji. Ve čtvrtfinále je stejně jako před čtyřmi lety čekají Američané. Běžce na lyžích zase čeká týmový sprint, v němž se Norka Björgenová může stát nejúspěšnější sportovkyní historie zimních olympiád. Pchjongčchang 0:01 21. února 2018

Ve tři ráno českého času je v Pchjongčchangu na programu sjezd žen. Česko bude tentokrát reprezentovat jediná lyžařka – Kateřina Pauláthová. Mezi medailové favoritky nepatří, ale jak víme, v lyžařským závodech se může stát cokoliv.

O hodinu a deset minut později čeká hokejisty čtvrtfinále, klíčový zápas celého turnaje. Jejich soupeřem budou Američané, kteří si v osmifinále poradili se Slovenskem. „Nečitelný a nebezpečný soupeř,“ hodnotí čtvrtfinálového soupeře asistent trenéra Jaroslav Špaček. Síla českým hráčům ale nechybí, jak se na úterním tréninku přesvědčili údržbáři v tréninkové hale.

Národní tým je mírným favoritem, nicméně musí si dát hlavně pozor na častá vyloučení, protože americké přesilovky jsou zatím na turnaji smrtící. „Myslím, že to je klíč k tomu, abychom odehráli dobrý zápas. Zatím nám to moc nevycházelo, těch vyloučení máme hodně, tak si na to musíme dát extra pozor,“ říká útočník Jan Kovář.

Pro českou reprezentaci to bude už třetí olympijský turnaj, kde se ve čtvrtfinále střetne se Spojenými státy. V roce 1998 v Naganu Češi vyhráli 4:1, před čtyřmi lety v Soči vypadli po prohře 2:5. Pokud český tým zvítězí, střetne se v semifinále s vítězem duelu Ruska s Norskem.

Klíčový duel celého turnaje je tady! #CzechTeam pic.twitter.com/xYdDiQTaZ6 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 20 February 2018

V devět ráno bude mít norská běžkyně na lyžích Björgenová šanci zapsat se do historie zimních olympiád. Pokud zvítězí v týmovém sprintu a získá osmou zlatou medaili a celkově čtrnáctou v kariéře, posune se v historickém pořadí nejúspěšnějších sportovců před krajany Oleho-Einara Björndalena a Björna Dählieho. Kromě Björgneové se v závodě představí i české dvojice Jakš s Razýmem a Nováková s Berouškovou. Finále je na programu v 11.00.

Středeční program olympijských her v Pchongčchangu 2018:

2.00 krasobruslení - krátký program žen

3.00 sjezd žen (Pauláthová),

4.10 hokej - čtvrtfinále ČR - USA

6.35 skikros mužů

8.40 hokej žen o 3. místo Finsko - OSR

8.40 hokej - čtvrtfinále Rusko - Norsko

9.00 běh na lyžích - sprint dvojic volně mužů a žen - kvalifikace (Jakš, Razým - Nováková, Beroušková)

11.00 běh na lyžích - sprint dvojic volně mužů a žen - finále

12.40 dvojboby žen - 3. a 4. jízda

13.10 hokej - čtvrtfinále Kanada - Finsko, Švédsko - Německo

14.00 rychlobruslení družstev mužů a žen