Největší pozornost mezi omylpioniky nejspíš získala Američanka Elisabeth Swaney, která ovšem reprezentuje Maďarsko. Na olympiádu se dostala díky tomu, že startovala v dostatečném množství závodů, kde nebylo 30 sportovkyň, takže se dostala do bodované třicítky… Její jízda na U-rampě upoutala hlavně tím, že během ní nepředvedla jediný trik. Za svou jízdu dostala 31,4 bodu oproti 95,8 bodů vítězky.

Kazachstán získal jednu bronzovou medaili a 11 nedailí, většina jeho sportovců tedy do Pchjong-čchangu vyrazila pouze na výlet. Podobně je na tom Ukrajina s jedním zlatem a deseti umístěními na stupních poražených.

Srovnatelně slabého výkonu nejspíš nikdo jiný nedosáhl, byť samozřejmě existuje řada sportovců, která ve výsledkových listinách výrazně zaostala. Kim Ryoh-hyang (KLDR) měla ve slalomu téměř minutové zpoždění, takže by za její čas stihla velká část startovního pole zajet ještě jednu první jízdu. Turecký skokan na lyžích Fatih Arda İpcioğlu by musel skákat nikoli jednou, nýbrž čtyřikrát a všechny body by se mu musely sčítat, kdyby chtěl vyhrát skokanskou kvalifikaci.

Z omylpionika olympionikem

Skončit poslední samozřejmě není žádné stigma. Na konci pořadí často končí sportovci, kteří nemají v domácí zemi dobré podmínky k tréninku a musí hodně obětovat tomu, aby mohli závodit. Někdy o posledních příčkách rozhodne technická závada nebo prostě velká smůla.

Velký ohlas získal facebookový status slovenského prezidenta Andreje Kisky, který utěšoval biatlonistku Paulínu Fialkovou, jež pokazila střelbu v závodě smíšené štafety. Ta skončila v závodě poslední. Že šlo o výjimečné zaváhání ukázal další závod ženské štafety, kde byla Fialková výborná a Slovensko skončilo na skvělém pátém místě.

Část omylpioniků navíc patří mezi budoucí naděje, od kterých se letos mnoho neočekává, v Pchjong-čchangu mají získat jen zkušenosti, ale za čtyři roky může být vše jinak. Ukazuje to i příběh běloruské nedailistky ze Soči Hany Huskovové, která letos v Koreji získala už opravdové zlato.

Adam Javůrek a Jan Boček