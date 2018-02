Týmovou soutěž sdruženářů vyhráli Němci, Češi skončili sedmí. 'Bude to zkušenost,' říká Portyk

„Nás to dělá vrcholově pět šest kluků v republice a pak sem musíme jet a závodit s tím, co máme. Myslím, že když budeme do osmého místa, musíme být spokojení,“ říkal před závodem český sdruženář Tomáš Portyk. A spokojený nakonec být mohl.

Češi byli po skokanské části šestí, ale před Finy vyběhli do štafety na 4x5 kilometrů s náskokem pouhých dvou sekund. Na druhém úseku klesl juniorský mistr světa Pažout na sedmé místo a další dva čeští reprezentanti pak už běželi s velkým odstupem od šesté i osmé pozice. Za českým týmem skončily Itálie, Polsko a USA.

„Jsou tu mladí kluci, kteří jsou na olympiádě poprvé, a pro ně to bude určitě zkušenost. Takové závody nejsou každý víkend," řekl po skokanské části Radiožurnálu Portyk, který je v jednadvaceti letech v českém týmu druhý nejstarší.

Němci vyhráli týmový závod v severské kombinaci pouze při jeho olympijské premiéře před 30 lety v Calgary. Od Salt Lake City 2002 z něj pravidelně vozili medaile, ale zlato se jim vyhýbalo. Až nyní potvrdili pozici jednoznačných favoritů, podpořenou týmovými tituly ze dvou posledních mistrovství světa v prakticky totožné sestavě i olympijskými triumfy Erica Frenzela a Johannese Rydzeka z individuálních závodů v Koreji.

Přitom po skoku vedlo Rakousko, ale jen o šest vteřin a nevelký náskok sedmatřicetiletý Wilhelm Denifl před dvacetiletým německým benjamínkem Vinzenzem Geigerem dlouho neudržel. Fabian Riessle pak soupeřům utekl a v polovině závodu už měli Němci k dobru téměř tři čtvrtě minuty.

Sdruženáři zvládli týmový závod a skončili na sedmém místě! #czechteam pic.twitter.com/P56FbezQo1 — Český olympijský tým (@olympijskytym) 22. února 2018

O vítězích bylo tudíž jasno, Frenzel a finišman Rydzek náskok ještě navýšili a oba získali v Pchjongčchangu druhé zlato. Za nimi z boje tří štafet o další cenné kovy odpadli Japonci, Norové nakonec porazili Rakušany o 15 sekund a na zlato ze Soči navázali stříbrem.

Rakouští sdruženáři stejně jako Němci získali v olympijské soutěži družstev medaili popáté za sebou. V Turíně a Vancouveru byli zlatí.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Severská kombinace - družstva:

Německo (Geiger, Riessle, Frenzel, Rydzek) 46:09,8, 2. Norsko (Schmid, Andersen, Riiber, Graabak) -52,7, 3. Rakousko (Denifl, Klapfer, Gruber, Seidl) -1:07,8, 4. Japonsko -2:08,8, 5. Francie -2:27,2, 6. Finsko -2:30,7, 7. ČR (Portyk, Pažout, Daněk, Dvořák) -3:57,3, 8. Itálie -5:04,3, 9. Polsko -5:15,0, 10. USA -5:16,7.