Norové ovládli olympijský sjezd, Svindal vyhrál těsně před Jansrudem

35letý Nor Aksel Lund Svindal získal po osmi letech své druhé olympijské zlato, v Pchjongčchangu vyhrál jako první zástupce své země v historii sjezd, když porazil o 12 setin sekundy krajana Kjetila Jansruda. Třetí dojel Švýcar Beat Feuz. Nejlepší z Čechů byl 38. Filip Forejtek.

Aksel Lund Svindal se stal prvním Norem, který sjezd v historii zimních olympijských her vyhrál, zároveň jde o nejstaršího vítěze nejrychlejší lyžařské disciplíny. V Pchjongčchangu navázal na osm let staré výkony z Vancouveru, kde vyhrál super-G, ale ve sjezdu byl druhý.

Na téměř tři kilometry dlouhé trati jel 35letý Nor rychlostí až 115 kilometrů v hodině, v cíli porazil svého o tři roky mladšího krajana Kjetila Jansruda o 12 setin sekund, o dalších šest setin zaostal bronzový Švýcar Beat Feuz.

Českým závodníkům se sjezd nepovedl, Ondřej Berndt kvůli zlomenému palci na ruce nenastoupil, nejlepší z trojice českých zástupců byl na konci čtvrté desítky Filip Forejtek, který ztratil na Svindala 4,54 sekundy.

Janové Hudec a Zabystřan byli po dojetí do cíle poslední se ztrátou přes šest sekund, v konečném pořadí jsou na 45. a 46. místě. Jan Hudec tak neobhájil bronzovou medaili ze Soči, kterou získal ještě jako Kanaďan.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Sjezdové lyžování:

Muži - sjezd:

1. Svindal 1:40,25, 2. Jansrud (oba Nor.) -0,12, 3. Feuz (Švýc.) -0,18, 4. Paris (It.) -0,54, 5. Dressen (Něm.) -0,78, 6. Fill (It.) -0,83, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,94, 8. Roger (Fr.) -1,14, 9. Mayer (Rak.) -1,21, 10. Sander (Něm.) -1,37, ...38. Forejtek -4,54, 45. Hudec -6,17, 46. Zabystřan (všichni ČR) -6,35.