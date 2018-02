Policie v Pchjongčchangu řeší riziko terorismu i falešného Kima. Chytala i španělského milovníka suvenýrů

Teroristický útok, ztráta osobních věcí, ale třeba i mráz - to jsou největší nebezpečí, která číhají na sportovce, diváky i novináře na letošní olympiádě. Policie i tajné služby pracují s desítkami scénářů a pomáhá jim nejmodernější technika, včetně robotů. Jak fungují bezpečnostní opatření v olympijském areálu, zjišťoval asijský zpravodaj Radiožurnálu. Doporučujeme Pchjongčchang 15:09 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. (ilustrační foto) | Foto: Jan Malý | Zdroj: ČOV

„Takhle plno jsme na nedělní bohoslužby ještě nikdy neměli. Máme tři po sobě a všechny byly úplně plné," pochvaluje si nabitou kapli misionář Rhee Woo z Kankungu.

To, že jeho nedělní bohoslužba trhá rekordy v návštěvnosti, způsobují diváci i olympionici. Pro policii a tajné služby je ale tolik lidí na malém prostoru noční můrou. Korejcům pomáhá více než tisíc kamer, také drony nebo čidla na chemické a biologické látky.

„Policie je všude. Líbí se mi ale, že nejsou po zuby ozbrojeni. Přitom tušíte, že by zasáhli velmi rychle," oceňuje strategii korejských bezpečnostních složek německý fanoušek Tom Graaf.

Jediným větším incidentem tak dosud zůstává případ mladého Španěla, který chtěl proniknout do olympijské vesnice. Použil k tomu falešný vstupní kód a policie ho během pár minut zatkla. Omlouval se tím, že si chtěl v areálu nakoupit olympijské suvenýry, které jinde nebyly k sehnání. Naprostá většina diváků má ale největší starost spíše s tím, jak nepoztrácet své osobní věci.

„Vlajky, klobouky, rukavice - to tady lidé poztrácejí nejčastěji. Málokdy se pro to lidé vrátí, už to asi považují definitivně za ztracené," říká Američanka Ellene, která drží služby v oddělení ztrát a nálezů.

Hodně práce má policie i s mužem jménem Howard. Už třikrát ho vyvedla ze sportovišť. Je tak dokonalým dvojníkem severokorejského vůdce Kim Čong-una, že když ho na tribunách vidí severokorejské roztleskávačky, řada z nich vypadne z rytmu. A dlouhé minuty se potom neusmívají.