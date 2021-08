Kajakář Dostál ovládl kilometrovou rozjížďku a je v semifinále, bratři Fuksové jdou do čtvrtfinále

Kajakář Josef Dostál úspěšně vstoupil do olympijských her v Tokiu a po vítězství v úvodní rozjížďce na kilometrové trati si zajistil přímý postup do úterního semifinále. Osmadvacetiletý český reprezentant na kanálu Sea Forest Waterway obhajuje stříbrnou medaili z Ria de Janeiro, již s předstihem ale vyhlásil útok na zlato, které mu jako jediné ve sbírce úspěchů chybí. Dostál je i dvojnásobným bronzovým medailistou na čtyřkajaku.

