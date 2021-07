Obě jsme tam nechaly všechno, stříbro je taky super, říká Vondroušová po finále na olympiádě

Česká tenistka Markéta Vondroušová dlouho bojovala v olympijském finále o zlatou medaili, nakonec se ale po porážce se Švýcarkou Belindou Bencicovou musí spokojit se stříbrem. Po zápase se o vyčerpávajícím boji i radosti z medaile rozpovídala pro Radiožurnál. Tokio 19:06 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová v olympijském finále. | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Gratuluji ke stříbrné medaili. Jaké to bylo stát proti Švýcarce a vzdorovat jí více než dvě hodiny?

Myslím, že jsme dnes obě odehrály skvělý zápas. Na to, že jsme tu toho obě odehrály tolik a ještě byla ta vedra, tak jsme ze sebe vyždímaly, co šlo. Obě jsme tam nechaly všechno. Na konci už jsem skoro nevěděla, kde jsem. Byl to super zápas, ale bohužel mohla vyhrát jenom jedna. Ale nebudu z toho smutná, protože stříbro je taky super.

Když nastupuje do olympijského finále třeba vodní slalomář Jiří Prskavec, tak je tam soupeřů hned několik. Ale vy jste věděla, že už máte minimálně stříbro. Jaké to je s tím stříbrem potom také odejít?

Myslím, že stříbro na olympiádě není špatné. Smířím se s tím. Před semifinále je to horší, protože je člověk kousek od medaile, a když prohraje, má ještě zápas o třetí místo. Tohle už jsme si šly obě užít, obě jsme chtěly vyhrát a předvedly jsme super výkon.

Kde se ten zápas lámal?

Furt jsme se tahaly, docela jsme se brejkovaly. Já jsem měla výhodu na 4:3, tam ona ale zahrála dobře, ještě mě brejkla a zase jsme se tahaly. Bylo to takové nahoru, dolů. Hrály jsme hezký zápas a bylo to hodně vyčerpávající.

I v samotném závěru jste byla nesmírně odvážná a stejně jako Švýcarka jste se snažila vyhrávat si míče sama. Není v tom závěru spíš vhodná chvíle nechat soupeřku, ať si ten míč vyhraje a udělá chybu?

Asi se to taky dá takhle říct, ale myslím, že kdybych jí to tam začala nahazovat, tak mi to pozabíjí, protože dnes hrála fakt dobře. Takhle to nešlo a myslím, že jsem udělal dobře, že jsem do toho víc chodila. Pak mi i trochu chyběly síly. Ale tohle je cesta, kterou chci hrát.

Máte za sebou už i finále Roland Garros. Byl pro vás tohle největší zápas?

Ta Paříž mi hodně pomohla a tohle bylo taky obrovské. Už se těším domů, až to tam oslavím s rodinou. Je to pro mě obrovský úspěch.

Musím říct, že ta stříbrná medaile vám opravdu sluší...

Já mám stejně radši stříbro než zlato!

Jak to?

Né, to říkám jen tak. Kdybych vyhrála, měla bych ráda zlato.

Co s tou medailí uděláte? Kam půjde?

Asi si ji někde doma vystavím. Ale hned ji všem ukážu. Jsem na sebe moc pyšná.

Máte doma nějakou svou síň slávy? Hlavně z juniorských kategorií máte úspěchů spoustu.

Mám doma vystavené poháry, ale teď jsme si pořídili kočku, která tam furt leze a shazuje to, takže si to budu muset dát někam jinam, aby na to nechodila.