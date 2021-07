Můžu jen překvapit, říká dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková před svými pátými hrami

Oštěpařka Barbora Špotáková odletěla na své páté a zároveň poslední olympijské hry v kariéře. Vítězka z her v Pekingu a Londýně se nepovažuje za favoritku na medaili, ale věří, že díky svým zkušenostem může překvapit. Náladu ji trochu kazí jen aktuální situace kvůli pandemie koronaviru, zprávy o nákaze covidem-19 v českém týmu ji ale před cestou do Japonska nerozhodily. Praha 17:12 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Věřím, že to je přemrštěné. Všechno dělím dvakrát, ostatně jako jsem filtrovala všechny zprávy poslední dva roky. Snažím se si to nepřipouštět a tu hra na strach prostě nehrát. Jedu tam s tím, že jedu s radostí reprezentovat svoji zemi. S tím tam letím,“ řekla Barbora Špotáková Radiožurnálu na pražském letišti, než se přes Paříž vydala na své poslední olympijské hry v kariéře.

Na největší sportovní akci roku se naladila při posledním závodu Diamantové ligy v Monaku, kde vyhrála a svým výkonem se zařadila na osmé místo letošních tabulek. Je ráda, že se po slabším úvodu sezóny dostala do lepší formy, přesně tak, jak si se svým trenérem přáli.

„Když půl roku doma učíte děti, vaříte a do toho trénujete, tak to na vás pak spadne. Teď už je to trochu lepší, ale medailové ambice jsou na jiných lidech, ne na mě. Já můžu jedině překvapit,“ věří česká atletka, která se v Tokiu bude muset obejít bez podpory své rodiny.

Její dva synové a partner Lukáš zůstali i kvůli protikoronavirovým opatřením doma. Není to pro ni ale první delší odloučení, už dvakrát bez rodiny cestovala na čtrnáctidenní soustředění.

„Určitě mi bude smutno, ale jedu za prací. Spousta maminek odjíždí za prací. Kluci jsou šikovní a tatínek je ještě šikovnější, obě babičky jsou nastartované... Myslím, že by to mohlo být dobře zařízené,“ ujišťuje Špotáková.

Nad tím, že by si ještě kariéru prodloužila o tři roky a závodila na olympijských hrách v Paříži vůbec nepřemýšlí. A smutná z toho, že v Tokiu je to její poslední olympiáda, zatím není.

„Páté olympijské hry, s dvěma dětmi, ve čtyřiceti letech a v ne úplně špatné formě je samo o sobě nádhera. Jsem za to hrozně vděčná, každý den děkuju za to, že něco takového můžu zažívat. A děkuju za to hlavně své rodině a týmu, který mě podporuje a který věří, že ještě nepatřím do starého železa,“ usmála se Barbora Špotáková, kterou čeká kvalifikace oštěpařek v Tokiu 3. srpna.

Spolu s ní budou o postup do finále bojovat ještě další dvě Češky - Nikola Ogrodníková a Iveta Gillarová.