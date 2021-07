Judista Klammert na olympiádě končí v prvním kole. Svědomí mám čisté, nechal jsem tam všechno, říká

Český judista David Klammert vypadl na olympijském turnaji v Tokiu již v prvním kole. Ve vyrovnaném duelu kategorie do 90 kilogramů podlehl Izraelci Li Kochmanovi v takzvaném zlatém skóre na ipon. Zlato vyhrál Laša Bekauri z Gruzie, mezi ženami ve váze do 70 kg uspěla dvojnásobná mistryně světa domácí Čizuru Araiová. Od zpravodaje z místa Tokio 15:03 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Klammert na grandslamu v ruské Kazani | Zdroj: Reuters

„Svědomí mám čisté, v zápase jsem nechal úplně všechno. Nevypustil jsem ani jednu minutu v přípravě, dal jsem do toho všechno.“

„Jen mě mrzí, že nemohu jít dál, protože to tu pro mě byl úžasný zážitek. Každému judistovi bych přál vystoupit s českým olympijským znakem na hrudi v nejlepší judistické hale světa,“ řekl Radiožurnálu David Klammert po zápase, ve kterém byl Izraelci Kochmanovi zdatným soupeřem.

S favoritem se Klammert držel dlouhých šest minut. Byl aktivnější, ale bodovou techniku si nakonec připsal soupeř. Jedno zaváhání tak českého judistu stálo postup a pár minut po zápase se mu při rozhovoru třásl hlas smutkem.

„Olympiáda je jednou za čtyři roky. Já si prošel těžkou kvalifikací a uvnitř jsem cítil krásné štěstí a zadostiučinění, že jsem tady mohl být a startovat,“ díval se David Klammert do stropu haly a v očích měl slzy.

To ale trvalo jen pár vteřin. Když začal mluvit o svých plánech, už zase měl pohled bojovníka. „Trochu si odpočinu a zase do toho začnu dávat vše. Věřím, že ty dveře se mi jednou otevřou. Já na tu škvíru budu připraven a udělám vše pro to, abych ty dveře rozkopnul. Abych ukázal, odkud jsme, že jsme bojovníci a nikdy to nevzdáme.“

První, i když neúspěšný start na olympijských hrách jako by dodal Davidu Klammertovi motivaci a sílu do dalšího tréninku. Příštích her už se nebude chtít „jen“ zúčastnit, ale věří, že by mohl bojovat i o medaili.

„Vážně tomu věřím, není to žádný výkřik do tmy. V každém zápase udělám zase všechno pro to, abych se dostal na olympijské hry. Chci hlavně překonávat sám sebe, takže v Paříži budu chtít rozhodně dopadnout lépe než tady,“ vyhlíží sedmadvacetiletý rodák z Kroměříže olympijské hry v roce 2022.