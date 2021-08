Emoce, světové rekordy i české úspěchy. Připomeňte si olympijské hry v Tokiu den po dni

24. červenec

V závodě cyklistů s hromadným startem překvapil Ekvádorec Richard Carapaz, který na letošní Tour de France skončil v etapách třikrát na třetím místě. Tentokrát se s ním ale nespokojil a v závěru za sebou nechal Wouta van Aerta z Belgie i slovinského vítěze Tour de France Tadeje Pogačara.

Silniční závod nabídl parádní podívanou. Dlouho se na jeho čele držel i český reprezentant Michael Kukrle, kterého ale spolu s celou skupinou uprchlíků peloton v závěrečné třetině závodu dojel. V posledních 60 kilometrech předvedli nejlepší světoví jezdci skvělé představení, kdy se bojovalo o každý metr a nástup střídal nástup.

Pro jihoamerickou zemi šlo teprve o druhou zlatou medaili v historii olympijských her. „Byl to bláznivý den. S útokem jsem čekal na správný moment. Nedokážu ani popsat, jak se cítím, tomuhle se nic nevyrovná. Je to neuvěřitelné,“ radoval se Carapaz, který rozhodl o svém triumfu během posledních šesti kilometrů závodu.

25. červenec

Senzační olympijskou vítězkou ženského cyklistického závodu v Tokiu se stala Rakušanka Anna Kiesenhoferová. Favorizované Nizozemky závod nezvládly, obhájkyně zlata z Ria Anna van der Breggenová skončila až 15.

Její krajanka Annemiek van Vleutenová brala stříbro, myslela si však, že jede o olympijský triumf. Cílem projela s rukama nad hlavou. „Nevěděla jsem, že je před pelotonem ještě závodnice. Myslela jsem, že jedeme o zlato,“ přiznala.

V cyklistických závodech, jako jsou olympijské hry či mistrovství světa, kdy závodníci a závodnice reprezentují své země, nesmí mít v uchu vysílačky, závod je tak obtížněji kontrolovatelný a živelnější.

„Únik měl náskok jedenáct minut. Olympiáda je závod, kde nemáme týmové rádio, takže musíme počítat, kolik jezdců z úniku už jsme sjeli a kdo zbývá,“ popisovala po závodě Van Vleutenová.

„Jely jsme se poradit k autu, ale ve finále stejně musíte počítat. Došly jsme k tomu, že to bylo v pořádku, ale neměly jsme správné informace. Bylo to zmatené,“ řekla stříbrná medailistka.

Annemiek van Vleuten won the silver medal, Elisa Longo Borghini the bronze. Annemiek didn't know that there is another rider up the road so she celebrated the victory. Must have been a terrible feeling when she realized what happened.... #CyclingRoad pic.twitter.com/BgkARUxB7c — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 25, 2021

Šok zažili v „české“ základní skupině A basketbalisté USA, kteří utrpěli s Francií první olympijskou porážku od roku 2004. Podlehli ji po sérii 25 výher 76:83. Turnajem pak ale prošli bez dalšího zaváhání. A parta kolem hvězdného Kevina Duranta, která vyřadila i českou reprezentaci, nakonec ve finále Francouzům prohru oplatila, když zvítězila 87:82.

26. červenec

Třetí den her přinesl první českou medailovou radost. Postaral se o ni kanoista Lukáš Rohan, když si na olympijském kanálu dojel pro stříbro. „Byla to asi moje životní jízda,“ popisoval Rohan později v rozhovoru pro Radiožurnál.

Netrvalo to dlouho a přišel další cenný kov pro Česko. Fleretista Alexander Choupenitch získal na olympijských hrách v Tokiu bronzovou medaili poté, co si poradil s domácím soupeřem Takahirem Šikinem.

„Vyměnil jsem úplně všechno oblečení, vzal jsem si nové triko, nový fleret, napil jsem se jinak vody, šel jsem na jiný záchod,“ popisoval změny před posledním soubojem Choupenitch s medailí na krku.

Smolně skončil závod v cross country horských kol pro českého bikera Ondřeje Cinka. V šestém ze sedmi celých okruhů ho totiž krátce poté, co se propracoval na průběžné třetí místo, vyřadil z boje o medaile defekt zadního kola.

Veselo nebylo ani Nizozemci Mathieu Van der Poelovi, který ve stejném závodě skončil po ošklivém pádu. „Netušil jsem, že v den závodu tu rampu odstraní,“ řekl Van der Poel a své domněnky dokonce doložil na sociálních sítích fotografií.

De crash van Mathieu van der Poel uit een andere angle! pic.twitter.com/kOqo16oSjg — Bas Tietema (@BasTietema) July 26, 2021

Kuriózně začal závod triatlonistů. Odstartoval se zpožděním po opakovaném startu. Těsně u mola totiž nepochopitelně zůstal stát motorový člun vysílací společnosti, takže část triatlonistů nemohla skočit do vody. Zbytek museli pořadatelé narychlo zastavit na skútrech, protože zvukové signály triatlonisté neslyšeli.

První vítězkou olympijské soutěže ve skateboardingu se stala třináctiletá domácí Japonka Momidži Nišijová, jež navázala na nedělní triumf krajana Juta Horigomeho, když vyhrála disciplínu street

27. červenec

Do finále plaveckého olympijského závodu se po 21 letech znovu probojoval zástupce české výpravy. Barbora Seemanová uspěla národním rekordem v závodě na 200 metrů kraul (volný způsob).

Tenistka Markéta Vondroušová na sebe poprvé na hrách výrazně upozornila, když zdolala domácí Naomi Ósakaovou 6:1, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále turnaje. Česká debutantka pod pěti kruhy nakonec došla do finále, kde nestačila na Švýcarku Belindu Bencicovou.

Historicky první zlato ze surfařské soutěže vybojoval Brazilec Ítal Ferreira. Jeho cesta ke zlatu je příběhem odhodlání a motivace – pocházel totiž z chudých poměrů, a tak začínal se surfingem na polystyrenovém víku od boxu, ve kterém jeho otec vozil ryby na trh.

28. červenec

Zraky fanoušků cyklistiky se upíraly k časovce mužů, ze zlata se nakonec radoval slovinský fenomén Primož Roglič. „Pro mě je tenhle triumf nepopsatelně krásný i s ohledem na poslední události, které mě postihly,“ připomněl Slovinec nedávnou Tour de France, z níž musel po pádu odstoupit.

České fanoušky potěšila plavkyně Barbora Seemanová, která skončila ve finále kraulařské dvoustovky na šestém místě v národním rekordu 1:55,45, čímž ještě o sedm setin vylepšila svůj předchozí rekord ze semifinále.

Ve vodě se dařilo i kanoistům Jiřímu Prskavcovi a Tereze Fišerové a dvojskifu s Miroslavem Vraštilem a Jiřím Šimánkem. Všichno totiž ve svých soutěžích postoupili do finále.

Olympiádou hýbala i jiná témata než sportovní výkony. Američanka Simone Bilesová vzdala obhajobu zlaté medaile v gymnastickém víceboji. Čtyřnásobná šampionka z Ria, která s odkazem na ochranu svého duševního zdraví už v úterý odstoupila z úterní soutěže družstev, se víceboje rozhodla neúčastnit po „dalším lékařském vyhodnocení“.

O rozruch se postarala i nizozemská skateboardistka Candy Jacobsová, která zkritizovala pořadatele olympijských her. Závodnice, která musela být kvůli pozitivnímu testu na covid-19 v izolaci, označila podmínky karantény za nelidské. Až po týdnu ji organizátoři pustili nadýchnout se na 15 minut venkovního vzduchu. „Ten první nádech čerstvého vzduchu byl nejsmutnější a nejkrásnější okamžik mého života,“ řekla na svém instagramu.

29. červenec

Hned dvojnásobnou českou radost přinesl závod v trapu. Dva sportovní střelci a zároveň kamarádi Jiří Lipták a David Kostelecký totiž zcela ovládli finále a v závěrečném rozstřelu bojovali o to, kdo z nich si odnese zlato a kdo stříbro. Z cennější medaile se nakonec mohl radovat Lipták.

„Říkali jsme si, že až budeme v důchodu, budeme mít na co spolu vzpomínat,“ radoval se Kostelecký v rozhovoru. „Ještě nám úplně nedochází, že jsme se takto zapsali do historie,“ dodal Lipták.

Jistotu hned dvou dalších medailí vybojovaly české tenistky. Markéta Vondroušová zvládla semifinále proti Elině Svitolinové, to samé se pak povedlo i deblistkám Kateřině Siniakové s Barborou Krejčíkovou proti Jeleně Vesninové a Veronice Kuděrmětovové.

30. červenec

Sedmý den olympiády se pro českou výpravu proměnil ve zlatý pátek. Jiří Prskavec potvrdil roli favorita a suverénním výkonem si dojel v olympijském kanále pro zlatou medaili z vodního slalomu.

„Včera jsem říkal, že mým cílem je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem. Myslím, že se mi to povedlo,“ usmíval se vodní slalomář po závodě.

Druhý zlatý úspěch přišel jen o pár hodin později. Judista Lukáš Krpálek se probojoval do judistického finále, kde ho čekal Gruzínec Guram Tušišvili. Ačkoliv jej dosud nikdy v kariéře neporazil a měl s ním bilanci 0:2, podařilo se mu prolomit čekání právě na nejdůležitějším turnaji. Po triumfu v lehčí váhové kategorii tak teď přidal Krpálek zlato i v nejtěžší kategorii nad 100 kilogramů.

„Měl jsem z tohoto zápasu velký strach, nicméně se povedlo postavit taktický způsob boje a povedlo se přečkat ty první dvě minuty. Potom jsme viděli, že Gruzínec hodně odpadl a následně se podařilo vyhrát,“ popsal Krpálek.

Zaujala i jihoafrická plavkyně Tatjana Schoenmakerová, a to novým světovým rekordem, když vyhrála závod na 200 metrů prsa v čase 2:18,95. Zklamaný byl naopak největší favorit tenisového turnaje Novak Djoković. Ten totiž v semifinále singlu vypadl s Alexandrem Zverevem.

31. červenec

První české tenisové finále skončilo těsnou porážkou Markéty Vondroušové. Rodačka ze Sokolova dlouho bojovala se Švýcarkou Belindou Bencicovou, nakonec ale padla po setech 5:7, 6:2 a 3:6. I stříbrná medaile je ale pro tenistku, která je momentálně na 42. místě žebříčku WTA, velkým úspěchem.

„Obě jsme tam nechaly všechno. Na konci už jsem skoro nevěděla, kde jsem. Byl to super zápas, ale bohužel mohla vyhrát jenom jedna. Ale nebudu z toho smutná, protože stříbro je taky super,“ říkala po zápase česká tenistka v rozhovoru.

Porážku si připsali i čeští basketbalisté, kteří své první olympijské vystoupení na olympiádě od roku 1980 zakončili porážkou 84:119 s pozdějšími šampiony z USA.

Tenista Djoković skončil v Tokiu bez medaile. Světová jednička v boji o bronz nestačila na Španěla Pabla Carreňa 4:6, 7:6, 3:6. Kvůli zranění ramena pak Djoković odstoupil i ze zápasu o třetí místo ve smíšené čtyřhře.

Absolutní jamajskou dominanci vidělo finále v běhu na 100 metrů žen. Vítězka Elaine Thompsonová-Herahová navíc zaběhla čas 10,61 což je druhý nejrychlejší čas historie. Druhá byla její krajanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, třetí Shericka Jacksonová.

1. srpen

Na druhý pokus už se čeští tenisoví fanoušci mohli radovat. Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou totiž zvládly roli favoritek a porazily ve finále deblu švýcarský pár ve složení Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová ve dvou setech 7:5 a 6:1.

„Je to výborný, boží, úplně nejlepší pocit. Jsem hrozně moc ráda, že tu medaili máme. Děkuju. A děkuju i tobě, Baru,“ radovala se Siniaková po zápase v rozhovoru.

Katerina Siniakova

@K_Siniakova Tak to byla jízda tady v Tokiu! Nechaly jsme na kurtu všechno a povedlo se to ! Byl to skvělý zážitek !⚡️🤩



Děkujeme všem za podporu. Je to cenná zlatá medaile🥇 #Tokyo2020 24 1461

Atletické soutěže přinesly mimo jiné nástupce Usaina Bolta, který vyhrál tři předchozí olympijská zlata v běhu na 100 metrů. Pro titul si v Toki doběhl v čase 9,80 překvapivě Ital Lamont Marcell Jacobs, který se zároveň stal prvním evropským olympijským vítězem na této trati od roku 1992.

Dramatické vyvrcholení měla i soutěž skokanů do výšky. Dva nejlepší atleti – Katařan Mutaz Essa Baršim a Ital Gianmarco Tamberi – dostali na výběr buď si to rozdat o zlato mezi sebou v rozeskakování, nebo se o něj podělit. Zvolili druhou možnost.

Wow…! The extraordinary, emotional moment Qatar’s Mutaz Essa Barshim and Italy’s Gianmarco Tamberi agree to share the high jump gold medal #Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/8EsYRWxosf — Shayne Currie (@ShayneCurrieNZH) August 1, 2021

Do problémů se dostala běloruská běžkyně a kritička režimu prezidenta Alexandra Lukašenka Kryscina Cimanouská, která podle svých slov musela opustit dějiště her. Místo pondělního závodu na 200 metrů ji tak její tým odvezl na letiště. Agentuře Reuters řekla, že byla vyhozena kvůli stížnostem na trenéry.

Ve videu pak Běloruska požádala o pomoc Mezinárodní olympijský výbor (MOV). „Byla jsem pod nátlakem, snaží se mě dostat ze země bez mého souhlasu. Žádám MOV o zásah,“ uvedla.

2. srpen

Po čtyřech dnech medailových úspěch tentokrát vyšla česká výprava na prázdno. Vědět o sobě daly ale třeba běžkyně Diana Mezuliáníková s Kristiinou Mäki si doběhly pro semifinálovou účast v závodě na 1500 metrů ve velkém stylu. Obě české reprezentantky si vylepšily osobní rekord.

Přímý postup do semifinále si zase vybojoval kajakář Josef Dostál i bratři Martin a Petr Fuksové, kteří premiérově startovali na olympiádě společně na deblkanoi.

Parádní souboj nabídlo finále skoku do dálky. Řek Miltiadis Tentoglu předvedl posledním pokusem výkon 841 centimetrů a Kubánce Juana Miguela Echevarríu porazil jen díky lepšímu druhému skoku.

3. srpen

Kajakář Josef Dostál ve finále závodu na kilometrové trati tentokrát na medaili nedosáhl a skončil pátý. „Bylo to nesmírně těžké. Jednoduše, neměl jsem na to,“ litoval viditelně fyzicky i psychicky vyčerpaný Dostál.

Smutnily i české oštěpařky, protože ani jedna z nich nepostoupila do finále. „Ten prázdnej stadion je o ničem, nechci si stěžovat, ale tímhle způsobem bych se loučit nechtěla. Chtěla bych se jednou loučit před plným stadionem,“ říkala po závodě dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková.

Norský fenomén Karsten Warholm vytvořil v olympijském finále běhu na 400 metrů překážek světový rekord časem 45,94 sekundy. V dramatickém souboji s Američanem Raiem Benjaminem ubral ze svého červencového maxima 76 setin sekundy.

Čínské vítězky z týmového sprintu v dráhové cyklistice Čung Tchien-š' a Pao Šan-ťü si zadělaly na problémy, když během ceremoniálu měly připnuté odznáčky s hlavou někdejšího komunistického vůdce Mao Ce-tunga. Nakonec vyvázly s napomenutím.

4. srpen

Skvělý výkon předvedla česká běžkyně Kristiina Mäki doběhla v semifinále na 1500 metrů v novém národním rekordu a dokázala postoupit do finále. A to všechno jen sedm měsíců po porodu.

„Já nevím, nemám slov. Asi hlava dělá hodně, když jste v pohodě a řešíte jen atletiku, tak to jde. Říkala jsem si, že tam mám tak vteřinu rezervu, protože v rozběhu to nebylo úplně ideální. Že to zlepším takhle, to jsem nevěřila,“ popsala své pocity.

Kanaďan Andre De Grasse se stal nejúspěšnějším sprinterem her, když po bronzu na stovce přidal i zlato v závodě na 200 metrů.

Američanka Sydney McLaughlinová zase vyhrála olympijské finále v běhu na 400 metrů překážek ve světovém rekordu 51,46 sekundy.

5. srpen

Kajakář Josef Dostál si spravil chuť po pátém místě ve finále individuálního závodu a spolu s kolegou Radkem Šloufem vybojoval bronz v deblkajaku, čímž získal už svou čtvrtou olympijskou medaili v kariéře.

„Ráno jsem vstal a věděl jsem, že dneska to bude dobrý den. Že jsem dočerpal síly. V cíli jsem toho měl samozřejmě dost, ale bylo to lepší,“ pochvaloval si Dostál v rozhovoru.

Lezec Adam Ondra se představil v olympijském finále a začal čtvrtým místem ve své nejslabší disciplíně rychlosti. Po boulderingu ale klesl na šesté místo. V závěrečném lezení na obtížnost, které je Ondrovou specialitou, to díky skvělému výkonu českého lezce vypadalo dlouho na medaili, nakonec ale Ondru „srazil“ na šesté místo Rakušan Jakob Schubert.

„Určitě to je velké zklamání, protože dva roky cíleného tréninku na olympiádu je velká oběť. Kdyby se to alespoň přetavilo v nějaký výsledek, se kterým bych byl spokojený,“ komentoval své vystoupení pod pěti kruhy nejvšestrannější český lezec.

6. srpen

Kristiina Mäki nezopakovala ve finále svůj výkon ze semifinále, a tak skončila v boji o medaile v běhu na 1500 metrů poslední. „Ve druhém kole mi úplně došly síly a začaly mi tuhnout ruce. Je prostě vidět, že třetí závod v pěti dnech už je na mě asi hodně a je tam co zlepšovat. I tak jsem ráda, že jsem se mohla do finále probojovat. Zkoušela jsem to, ale nešlo to dneska,“ komentovala svůj výkon Mäki.

Pozornost na sebe upoutal britský vítěz ve skoku do vody Tom Daley, když dokončil svetr, který pletl v průběhu olympijských her. Kamery Daleyho zachytily v Tokiu při pletení během finále žen ve skocích do vody.

Daley se stal celosvětovou hvězdou internetu. Zatímco na populárním snímku pletl svetr pro psy, nyní se Daley na instagramu pochlubil cardiganem s olympijskou tematikou. Výtěžky z prodaného upleteného oblečení vždy věnuje na charitativní účely.

Sportovní ředitel Německého cyklistického svazu Patrick Moster vysloužil distanc do konce roku, když se při olympijské časovce snažil vyhecovat svého svěřence Nikiase Arndta k lepšímu výkonu, a tak na něj během výkonu křičel: „Pojď, pojď, dožeň ty velbloudáře, dožeň je.“

7. srpen

Hned dvojnásobnou radost přinesla českým fanouškům soutěž oštěpařů. Jakub Vadlejch totiž ve finále vybojoval stříbro a Vítězslav Veselý bronz. Lepší byl jen Ind Níradž Čopra. Vadlejch s Veselým tak pro českou výpravu na poslední chvíli vybojovali medaile z atletických soutěží.

„Je neskutečné, že se to sešlo právě teď a tady. Cítil jsem se skvěle, po dnešní rozcvičce jsem si říkal, že si to můžu pokazit jen já sám. Jsem rád, že to vyšlo,“ řekl Vadlejch v rozhovoru.

„Stalo se něco, co jsem si už ani nemyslel, že se může stát. Sport je prostě krásný, vždycky jde o ta dramata a emoce. Všechno je možné, nikdy to není podle tabulek,“ radoval se Veselý.

Těsně unikly medaile českým moderním pětibojařům. Jan Kuf byl ještě chvíli před koncem třetí, nakonec ale po nepovedené poslední střelbě skončil osmý. Druhý Čech v soutěži Martin Vlach se v závěru naopak posunul na vynikající páté místo.

Martin Fuksa nakonec nedokázal vylepšit své umístění z posledních her v Riu a ve finále kilometrového závodu dojel stejně jako před pět lety pátý. „Makám na sto procent, dávám do toho všechno a stačí to na páté místo. Kluci okolo mě taky makají. Někdo musí být pátý, někdo první. Tak to prostě je,“ říkal po závodě Fuksa.

Americké zlato s českou příchutí přinesla soutěž golfistek, kterou ovládla Nelly Kordová, dcera bývalého českého tenistky Petra Kordy. Další zlato pro USA vybojovali basketbalisté, kteří vítězstvím nad Francií ovládli olympijský turnaj už pošestnácté z celkových devatenácti účastí.

Do problémů se dostala trenérka německých moderních pětibojařů Kim Raisnerová, když pěstí udeřila koně, který odmítal skákat, a zároveň hlasitě nabádala svoji svěřenkyni Anniku Schleuovou, aby udělala to samé. Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) v oznámila, že trenérka byla z her vyloučena.

8. srpen

Poslední den her přinesl poslední medaile. Vítězem maratonu se stal světový rekordman Eliud Kipchoge z Keni, který triumfoval časem 2:08:38. Úplně posledními vítězi se v Tokiu stala srbská reprezentace ve vodním pólu, když ve finále porazila Řeky.

Vlajkonošem české výpravy byl na závěrečném ceremoniáu stříbrný medailista z hodu oštěpem Jakub Vadlejch.

„Ano, byly to nevídané hry. Museli jsme vynaložit velké úsilí, aby se hry uskutečnily. Chtěl bych proto poděkovat japonským úřadům na všech úrovních. Premiérovi, guvernérce Tokia, předsedkyni organizačního týmu,“ řekl na slavnostním ceremoniálu předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Olympijskou štafetu přebrala Paříž, kde se budou hry konat v roce 2024.