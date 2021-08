Dávám do toho úplně všechno, někdo být pátý musí, říká Martin Fuksa po olympijském finále

Martin Fuksa pátý na olympijském kilometru v Tokiu. Vaše hodnocení závodu?

Jak to zhodnotit... Vůbec teď nemám slov, asi se mi to musí rozležet v hlavě. Fakt jsem do toho dal úplně všechno, víc tam nebylo. Je to prostě páté místo, nic víc asi nemůžu říct.

Před hrami jste nechtěl říkat konkrétní umístění a chtěl jsem podat co nejlepší výkon, abyste byl sám se sebou spokojený. To se povedlo?

Když to tak vezmu, tak v semifinále jsem se docela vydal a ve finále takové velké vydání nebylo. Trochu mě rozhodilo, že jsem toho Moldavana nezačal ve finiši trochu víc stahovat, to by mi pak myslím dalo do závěrečného finiše ohromnou sílu. Už to prostě nešlo.

S čím budete z Tokia odjíždět? Je to zklamání? Medaile se čekala, ale bylo to spíš očekávání veřejnosti?

Veřejnost to vždycky čeká. Rozhodně nejsem zklamaný. Hlavně nechci, aby někde někdo napsal, že byl Martin Fuksa až pátý. Kdo by byl pátý, byl by za to brutálně šťastný. Nechci, aby někdo říkal, že je to zklamání. Makám na sto procent, dávám do toho všechno a stačí to na páté místo. Kluci okolo mě taky makají. Někdo musí být pátý, někdo první. Tak to prostě je. Je to sport a vím, že do toho dávám maximum, takže v tom mám čistou hlavu. Všichni, kdo to posloucháte, věřte mi, že se strašně moc snažím získávat co nejlepší umístění. Doufám, že to nikdo nebude brát jako neúspěch.

Paříž je už za tři roky...

Přesně tak. Doufám, že to ještě vydržím a bude to dobré. Velká poklona klukům, jsou hrozně rychlí. Taky mám za sebou spousty medailí z mistrovství Evropy i světa, ale olympiáda je samozřejmě vrchol a je to něco úplně jiného. Chci, aby mi každý věřil, že do toho dávám úplně všechno, a dokazuju to na každých závodech.