‚Hodnotné vítězství.‘ Kvitová si v prvním kole poradila se soupeřkou i problémy kvůli astmatu.

Jak hodnotné je pro vás toto vítězství nad italskou soupeřkou?

Je to samozřejmě moc hodnotné. Je to první kolo olympiády a to nikdy není jednoduché, ještě v tom počasí, které nám Tokio přichystalo. Není to jednoduché kvůli tomu, že mám astma. Takže je to náročné. A musím říct, že jsem ráda, že jsem začala s tím prvním kolem trochu později a měla jsem trošku stínu, takže to nebylo až tak hrozné, ale není to nic příjemného.

Každopádně jsem ráda za to, jak jsem to zvládla, že jsem v prvním setu našla aspoň v jednom gamu rytmus na return, brejkla jsem ji a tím jsem vyhrála první set a celý zápas.

Zmínila jste astma – jak se to projevuje v těchto velmi složitých podmínkách ve vašem případě?

Bohužel tím, že nemůžu dýchat. Zmenší se mi průdušnice a je náročnější všechno udýchat. Mně zas tolik nevadí to horko, ale spíš vlhko a dusno, takže s tím bojuju. Je to další článek, který musím nějakým způsobem přebojovat, abych zvítězila. Dneska to vyšlo.

Český tenis je zatím v Tokiu velmi úspěšný. Motivovaly vás i výsledky vašich reprezentačních kolegyň?

Motivovaly. Je to pro nás zvláštní turnaj. My tenisky jsme samozřejmě individuální, ale na druhou stranu tady musíme i spolupracovat a táhnout za jeden provaz, což myslím i děláme.

Sdílíte pokoj s některou z českých tenistek, nebo jste takzvaně na samotáře na vlastním pokoji v olympijské vesnici?

My jsme každá na samotáře, ale sdílíme pokoj. Máme myslím dobrou kombinaci. Jsme v jednom pokoji a máme tam čtyři kukaně, kde máme každá jednu postel v pokoji. Takže když chceme, tak sdílíme, a když nechceme, tak vlezeme každá do svého. Myslím, že ta kombinace a balanc jsou fajn.