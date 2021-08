Sportovci v Tokiu dodali světu odvahu, míní předseda Mezinárodního olympijského výboru Bach

„Když vezmeme v úvahu všechny nejistoty za poslední dva roky ohledně toho, zda můžeme tyto hry vůbec uskutečnit. Před dvěma týdny jsme si pak při zahajovacím ceremoniálu uvědomili, že by se mohly stát skutečností,“ uvedl Bach v Tokiu před nedělním koncem her.

Připomněl, že až těsně před olympiádou se rozhodlo o tom, že kvůli obavám z šíření koronaviru budou hry prakticky bez diváků.

„Obávali jsme se, že to bude olympiáda bez duše. Někteří mluvili o hrách duchů a to, co jsme zde viděli, byl pravý opak. Sportovci dali těmto hrám duši, dali tokijským hrám skutečnou olympijskou duši,“ prohlásil německý funkcionář.

Hry provázela přísná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nekontrolovanému šíření covidu-19. Podle posledních údajů se v souvislosti s olympiádou v Tokiu objevilo 436 případů nákazu, třicítka sportovců kvůli pozitivním testům nemohla na hrách startovat.

„Myslím, že můžeme s jistotou říci, že tyto olympijské hry se konaly ve správný čas a že sportovci, pro které jsme je dělali, si toho opravdu vážili. Byl to podle nich také správný okamžik, kdy se znovu setkat a dát naději a odvahu nejen olympijské komunitě ale celému světu,“ řekl Bach.