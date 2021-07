Hodiny na nohou a obavy z nákazy. Část českých olympioniků na slavnostní zahájení nedorazí

„Asi ne. Jestli hraji 24. července, tak 23. na zahájení nejdu,“ říká Radiožurnálu stolní tenista Lubomír Jančařík.

„Byl jsem v Riu, zažil jsem to. Je to náročné, bolí z toho nohy. Jestli hraji další den, stejně jako v Riu, tak se to trošičku projeví a síly pak můžou chybět. Rád bych tam byl, ale radši dávám přednost výhře než být na zahájení,“ popisuje Jančařík.

Ten si pamatuje, jak před pěti lety prohrál hned v úvodním kole. A to si při pohledu na současného, poměrně snadného soupeře Alího Chadrávího ze Saúdské Arábie, nechce připustit. „Minule se mi to nevymstilo, ale ani nepomohlo. Letos do toho jít nechci,“ doplňuje Jančařík.

Nohy potřebují ke svým výkonům téměř všichni sportovci, a právě na těchto končetinách stráví na slavnostním úvodu dlouho vstoje.

„Je to velmi fyzicky náročná akce a myslím, že teď není vhodné na takovou akci jít,“ říká šermíř Alexander Choupenitch s narážkou na současnou koronavirovou situaci v českém týmu, stejně jako vzpěrač Jiří Orság.

„Přihlásili jsme se s tím, že to ještě zvážíme, až budeme znát tu podobu. I kvůli opatřením ještě nejsme rozhodnutí, a to i proto, že bychom byli neradi, kdyby se další z nás nakazil,“ líčí.

Klammert chce jít

Orság má zkušenost z Londýna i Ria. Ví, že ho čeká několik lidí dlouhého stání. Vedle něj spousta lidí, a teď navíc všichni s respirátorem přes ústa. A kdyby to mělo být ještě venku, kdy je v Tokiu i večer pocitová teplota stále kolem 30 °C, tak se to českému vzpěračovi nevyplatí.

Že by nešel vůbec nikdo, českému týmu nehrozí. Ve skupině s českým krojem bude například natěšený judista David Klammert. „Vždycky jsem to hrozně chtěl. Koukal jsem se na televizi a viděl, jak tam chodí ostatní.“

„Měli jsme to celou dobu naplánované, že na zahájení půjdeme,“ přikyvuje jeho kolega Lukáš Krpálek. Stejně jako ostatní si ale nechává prostor, kdyby se situace kolem českého týmu vyvinula špatným směrem.