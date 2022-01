Kolo musela vyměnit za lyže, teď přišla i o vrchol kariéry. Brazilka po autonehodě do Pekingu nepoletí

Autonehoda v Itálii na poslední chvíli překazila brazilské běžkyni na lyžích Bruně Mouraové cestu na olympijské hry. V Pekingu přitom chtěla sedmadvacetiletá závodnice korunovat svou sportovní kariéru, v níž prokázala mimořádnou houževnatost. Nezastavila ji ani vrozená srdeční vada, kvůli které musela skončit se závody na horských kolech, v nichž se stala dvakrát brazilskou šampionkou. Bolzano 18:08 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilská běžkyně na lyžích Bruna Mouraová | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Ve čtvrtek mířila Mouraová ze soustřední v Rakousku do Německa, aby podstoupila test na koronavirus, jímž se nedávno nakazila, a mohla odletět do Pekingu. Řidič jejího vozidla však v severní Itálii naboural do nákladního automobilu, sám zemřel, zatímco lyžařka byla převezena do nemocnice v Bolzanu. Má zlomenou ruku, nohu a žebra.

Větší část českých olympioniků odletěla do Pekingu, před cestou nepřibyl žádný případ koronaviru Číst článek

„Seděla jsem vzadu a byla připoutaná. Doktoři říkali, že mě to zachránilo. Přijdu o olympiádu, ale žiju,“ řekla Mouraová webu Globoesporte.com. Na hrách v Pekingu ji nahradí sedmnáctiletá Eduarda Riberaová.

Mouraová, která nyní žije v Nizozemsku, musela v roce 2011 přestat s horskými koly, protože jí lékaři diagnostikovali vrozenou srdeční vadu.

„Trpěla jsem pak depresemi. Nemohla jsem ani vidět cyklisty, jak trénují na silnici. Doktor mi řekl, že kdybych neskončila, mohla bych zkolabovat a umřít,“ líčila nedávno.

Potřebnou operaci si zprvu nemohla dovolit, peníze na ni získala až o dva roky později. Návrat k bikům jí překazil nedostatek financí, proto uvítala nabídku zkusit lyže. Brzy začala dominovat domácím závodům na kolečkových lyžích a prosadila se i na sněhu.

První větší mezinárodní konfrontaci zažila v roce 2020 na českém šampionátu v Novém Městě na Moravě. Loni už se představila na mistrovství světa v Oberstdorfu a nyní se těšila do Pekingu.