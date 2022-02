Will po prvním tréninku v Pekingu únavu necítí. ‚Až tým slepíme, třeba překvapíme,‘ věří Pešán.

Hokejová reprezentace přivítala v Pekingu dalšího člena týmu. Do olympijské vesnice dorazil brankář Roman Will. Přestože byl naplánovaný dobrovolný trénink, český gólman na něm pár hodin po příletu nechyběl. A únava na něm nebyla vůbec znát. Od zpravodaje z místa Peking 13:31 2. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Pešán na tréninku české reprezentace | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Byl jsem na ledě a když jsem viděl tady ty kruhy, usmíval jsem se a říkal si, jaká je to krása. Žádná únava, nic. Stačí se rozhlédnout, to vám dodá energii samo o sobě,“ řekl Radiožurnálu nadšeně po prvním tréninku v Pekingu skoro dojatý Roman Will.

Na ledě se pořádně zapotil. Trénink byl dobrovolný a zatímco většina z 12 hráčů, kteří jsou aktuálně v dějišti her, hrála nohejbal, na Willa po devadesát minut pálili trenér Filip Pešán, útočník David Tomášek a obránce Lukáš Klok. Další trénink už ale bude povinný a na ledě by mělo být konečně pořádně plno.

„Zbytek týmu cestuje, takže ve čtvrtek nás čeká první společný trénink. Kluci využili toho, že nemuseli na led, dali si nohejbálek a šli jsme jenom s těmi, kteří chtěli,“ vysvětluje Filip Pešán, který tak od začátku přípravy na olympijský turnaj bude mít pohromadě kompletní kádr.

Počet hráčů na trénincích jen jednou přesáhl počet deseti, trénovalo se třeba jen ve čtyřech lidech a v Pekingu se hráči připojují k týmu dokonce po jednotlivcích. To bylo pro celý realizační tým náročné. Filip Pešán se v tom ale snaží najít i pozitiva.

„Já doufám, že všechno zlé je pro něco dobré. Myslím, že můžeme všechny překvapit. Je to tak rozbité, že může být zábavné to lepit dohromady, třeba slepíme pevný kus,“ řekl Pešán.

Postupné najíždění hráčů do olympijské vesnice potažmo šatny má ještě jednu velkou výhodu - všechno už je totiž nachystané.

„Přijel jsem už do zabydleného, kluci mi řekli co a jak, kam jít na jídlo, kde se rozcvičit... Bylo to pro mě příjemnější, než kdybychom sem nalítli třeba ve třiceti lidech a tahali tady krabice, za mě je to ideální,“ říká Will.

„Kluci a Filip Pešán nám pomáhali vyzdobit šatnu a tak dále, to je úctyhodné, když je hlavní trenér takový týmový hráč, že vám tady sám nalepí jména na místa. To jsou takové maličkosti, ale ty potom dělají celou tu mozaiku,“ pochvaluje si atmosféru v týmu brankář.

Právě tyhle maličkosti by měly reprezentaci pomoc k vysněnému úspěchu. První zápas je čeká 9. února proti Dánsku.