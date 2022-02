Ze tří startů se mi povedl jeden, lituje Krčmář po 34. místě ve stíhacím závodě

Výchozí pozici měl slušnou, ale moc z ní biatlonista Michal Krčmář nevytěžil. Ve stíhacím závodě na olympiádě v Pekingu se z 16. místa na startu propadl na konečné 34. Přitom bojoval i o první desítku, jenže se proti němu – stejně jako proti dalším závodníkům – postavil vítr. I o tom se Krčmář v cíli rozpovídal pro Radiožurnál Sport. Peking 15:32 13. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář během stíhacího závodu. | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Na třetí střelbě jste netrefil čtyři terče. Co se tam stalo?

Přišel poryv větru a já jsem chvíli čekal, jestli se ustálí, jestli se to zlepší, ale nezlepšilo. Tak jsem začal střílet a prostě jsem to nezvládl. Půlcentimetrové rány vpravo a byla z toho čtyřka. Tím jsem si zkazil závod.

Udělal byste to teď jinak?

Těžko říct. Jsou to momenty, které vyhodnocujete přímo na místě. Můžete si před startem udělat jakékoliv plány a po bitvě je každý generál. Na tohle nedokážu odpovědět, každý závodník to vyhodnocuje na místě, když střílí.

Předpokládám, že to mrzí tím spíš, že jste bojoval o elitní desítku...

Za prvé o první desítku, odstřelil jsem si masák, takže jsem všechno poslal do kytek. Nezvládl jsem to tady, ze tří startů se mi povedl jeden. Tak to je.

Bylo hodně těžké závodit ve sněžení a velké zimě?

Tu zimu jsem zpracoval relativně dobře, spíš jsem se hůř popasoval s větrem na stojce. Byly těžké podmínky na trati, nejelo to, byl rozdíl v materiálech. Přišlo mi, že Norové měli dneska úplně neskutečné lyže, ti jezdili za polovinu energie jako já. Byl to zajímavý divoký závod.

I vítěz sprintu a jeden z nejlepších biatlonistů posledních let Johannes Thingnes Bö udělal za poslední dvě střelby pět chyb a připravil se o zlato. Řada dalších favoritů chybovala. Co tomu říkáte?

Je to vyústění toho, jaké byly podmínky. Mrzí mě, že to přijde v olympijském závodě, kde bychom si to měli rozdávat na férovku, kdo na to má a kdo ne, a ne čekat na štěstí. Na druhou stranu s tím rozhodčí nemohli nic dělat, na nástřelu bylo všechno v pořádku.