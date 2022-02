Špatná forma, kontroverzní nominace a nepříjemní soupeři. Hokejový tým chce na olympiádě překvapit

Medailovými favority nejsou, přesto se na ně bude jako každou olympiádu upínat zrak celého národa. Český hokejový tým bude v Pekingu hrát i o budoucnost trenéra Filipa Pešána, který v nominaci vsadil především na zkušené hráče ze zahraničí. V základní skupině B se národní mužstvo utká s Dány, Švýcary a Rusy. Peking 16:30 3. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán | Foto: Mikhail Japaridze | Zdroj: Reuters

Je to 16 let od doby, co čeští hokejisté na olympijských hrách získali medaili, tehdy Hadamczikův výběr vybojoval v Turíně bronz. Národní tým ale v posledních měsících provázejí rozpaky a na otázku, zda je v jeho silách čekání na cenný kov ukončit, se těžko hledá odpověď.

Forma

Český hokejový národní tým má za sebou totiž výsledkově nejhorší start sezony v historii. Nadějné vyhlídky, které přinesl mladý kouč Pešán před mistrovstvím světa, jsou pryč, Češi v Rize herně propadli. Podzim byl ale mnohem horší.

Na pohár Karjaly a Channel One Cup zvolil čtyřiačtyřicetiletý trenér dvě hodně odlišné nominace, žádná ale nepřinesla úspěch. Šest zápasů, šest proher.

„V prvním turnaji jsme vyzkoušeli mladý tým, neuspěli jsme, nyní jsme vyzkoušeli starší a zkušenější tým a také jsme neuspěli. Bohužel ty zápasy vypadají jako přes kopírák, začínáme v nich strašně ustrašeně,“ řekl trenér v prosinci. Ve výkonech mu chyběly především emoce.

Nominace

Po nepovedeném podzimu se tedy čekalo, s jakou variantou se Pešán a generální manažer týmu Petr Nedvěd vytasí. Když ale začínalo být jasné, že NHL své hráče do Číny nepropustí, musela se dvojice porozhlížet v Evropě.

Pešán nakonec nevsadil na mladý bruslivý tým, na kterém chtěl stavěl v Lotyšsku, ale především na zkušenosti. Nominace ale přesto vyvolala bouřlivé reakce. Ať už šlo o opomenutí nejproduktivnějšího střelce domácí extraligy Filipa Chlapíka, či nedostatečnou komunikaci s českobudějovickým Milanem Gulašem.

Právě útočník, který s Janem Kovářem jako jediný z týmu zaznamenal na Channel One Cupu gólový zápis, se dozvěděl, že chybí v nominaci až z televize. „Neměl jsme žádnou komunikaci od doby prosincového turnaje vůbec s nikým. Vůbec jsem nevěděl, jak to může dopadnout,“ řekl Gulaš.



Nedvěd s Pešánem tentokrát příliš nečerpali z domácí ligy a poohlíželi se v KHL, Švédsku a Švýcarsku. Šanci tak například dostává Roman Červenka, nejstarší hráč výběru a také nejproduktivnější útočník švýcarské National League.

Mezi zkušenými hráči nechybí kapitán Jan Kovář, Tomáš Zohorna nebo obránci Libor Šulák s Jakuberm Jeřábkem.

Velká očekávání měli Češi od Davida Krejčího, který se teprve v létě vrátil z NHL do Olomouce, nicméně jeho pozitivní test na koronavirus po příletu do Pekingu situaci zkomplikoval a nad jeho startem visí otazník.



Ačkoliv se může zdát bolestivá absence hvězd, jakými jsou David Pastrňák, Tomáš Hertl nebo Jakub Voráček, ostatní týmy s medailovými ambicemi tím utrpěly více. Výběry USA, Kanady či Ruska budou bez hráčů NHL logicky slabší a v konečném součtu se česká šance na úspěch zvýšila. Pokud by se ale opakovaly výkony ze světového šampionátu, zřejmě by to znamenalo Pešánův konec.

Nominace českého hokejové týmu na OH Brankáři: Šimon Hrubec (Avangard Omsk/KHL), Roman Will (Traktor Čeljabinsk/KHL), Patrik Bartošák (Amur Chabarovsk/KHL) Obránci: Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL), David Sklenička (Jokerit Helsinki/KHL), Lukáš Klok, Ronald Knot (oba Neftěchimik Nižněkamsk/KHL), Libor Šulák (Admiral Vladivostok/KHL), Vojtěch Mozík (Admiral Vladivostok/KHL), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec) Útočníci: Roman Červenka (Rapperswill-Jona/Švýcarsko), Jiří Smejkal (Lahti Pelicans/Finsko), Vladimír Sobotka, Michal Řepík (oba HC Sparta Praha), Hynek Zohorna, Tomáš Zohorna (oba Oskarshamn/Švédsko), Radan Lenc (Amur Chabarovsk/KHL), Jan Kovář (Zug/Švýcarsko), Matěj Stránský (HC Davos/Švýcarsko), Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk/KHL), Michael Špaček (Frölunda HC/Švédsko), Michael Frolík (Lausanne HC/Švýcarsko), David Krejčí (HC Olomouc) Náhradníci: Matěj Blümel (Pardubice), Jan Ščotka (Jyväskylä/Finsko), David Tomášek (Chabarovsk/KHL)

Soupeři

Čechům hraje do karet, že vstoupí do základní skupiny turnaje s papírově slabším soupeřem. Dánsko se dá považovat za hokejového trpaslíka, na olympijský turnaj se dostalo poprvé v historii.

Sázet bude také především na zkušenost, kterou ztělesňuje sedmatřicetiletý Frans Neilse a dvaatřicetiletý Mikkel Boedker. Oba mají bohaté zkušenosti z NHL. Dánové se prezentují převážně pevnou defenzivou, na kterou Češi narazili už na loňském mistrovství. Výhru tehdy vydřeli až v samostatných nájezdech.

Rozpis zápasů českého hokejového týmu na OH Česko - Dánsko (středa 9. 2., 14:10) Česko - Švýcarsko (pátek 11. 2., 9:40) Rusko - Česko (sobota 12. 2., 14:10)

Švýcaři mohou být o poznání vyrovnanějším soupeřem. Na mezinárodních šampionátech se jim pravidelně daří, do Pekingu navíc přijíždí se sehranou sestavou kompletně složenou z hráčů z domácí soutěže. Největší postavou je nestárnoucí útočník Andres Ambühl, ikona HC Davos. S nemalou dávkou nadsázky se dají považovat za černého koně turnaje.

Základní skupinu zakončí Češi proti Rusům. Jeden z favoritů turnaje má i bez hráčů ze zámoří v kádru sedm olympijských vítězů. Držitel dvou Stanleyových pohárů Vjačeslav Vojnov jede už na svou třetí olympiádu, velezkušený je i útočník Arťom Anisimov, který odehrál téměř 800 zápasů v NHL.

Národní hokejový tým začíná svou olympijskou pouť zápasem s Dánskem 9. února ve 14.20. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport nebo prostřednictvím online reportáží na serveru iROZHLAS.cz.