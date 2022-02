Peking, den 15.: Český biatlon odjíždí z Číny bez medaile, do finále hokejového turnaje prošli favorité

Patnáctý den zimních olympijských her v Pekingu měla česká výprava poslední reálnou šanci rozšířit svůj medailový účet. Biatlonistka Markéta Davidová ale doběhla v závodě s hromadným startem na čtvrté pozici a ke zlatu Ester Ledecká a bronzu Martiny Sáblíkové další cenný kov nepřidala. Vrcholí turnaj hokejistů, ve finále se utkají Rusové s Finy. Sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař po dvou pádech nepostoupila do volných jízd. Peking 18:15 18. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženský závod s hromadným startem na ZOH v Pekingu | Foto: HANNAH MCKAY | Zdroj: Reuters

Markéta Davidová dojela závod s hromadným startem na čtvrtém místě a na medaili těsně nedosáhla. Na třetí Marte Roiselandovou ztratila téměř dvacet sekund. Závod senzačně vyhrála Francouzka Justine Braisaz-Bouchetová.

Davidová předvedla nejlepší biatlonový výkon české výpravy, která se doposud v Číně převážně trápila. Přesto byla zklamaná a pozici těsně za medailí oplakala.

„Doufala jsem, bojovala jsem až do konce. Tady je možné všechno, viděli jsme to v závodech předtím. Ostatní si síly ale rozvrhnuly dobře. Myslím si, že jsem lyže měla dobré, že jsem si to pokazila sama,“ řekla Davidová s tím, že o cenný kov přišla na střelnici, na které udělala čtyři chyby. Lucie Charvátová absolvovala pět trestných okruhů a obsadila 28. místo.

Mezi muži kraloval Johannes Thingnes Bö, který získal na letošních hrách čtvrté zlato. Michal Krčmář skončil 21. „Nejsem z toho nadšený, tři čtvrtiny závodu jsem to měl rozjeté na lepší výsledek. Spíš jsem zklamaný,“ popisoval Radiožurnálu.

Překvapivou jízdu slovenských hokejistů utnuli v semifinále Finové. Reprezentace Suomi uspěla 2:0, vyhrála i pátý zápas na turnaji a o premiérové olympijské zlato se střetne v neděli s ruským výběrem, který po remíze 1:1 po základní hrací době i prodloužení udolal Švédy po osmi sériích samostatných nájezdů. Poražené semifinalisty čeká v sobotu duel o bronz.

Sportovní dvojice krasobruslařů Jelizaveta Žuková, Martin Bidař po dvou pádech v krátkém programu nepostoupila do volných jízd. V úvodní části soutěže obsadila sedmnáctou příčku, od postupové šestnáctky ji dělilo 1,19 bodu.

Mezi nejúspěšnější účastníky letošních her se zařadila osmnáctiletá čínská akrobatická lyžařka Eileen Guová. Favorizovaná rodačka ze San Francisca po triumfu v Big Airu a stříbru ze slopestylu ovládla soutěž v U-rampě a získala druhé olympijské zlato a celkově třetí medaili v Pekingu.

Česká výprava si zvolila vlajkonošku pro nedělní slavnostní zakončení. Sedminásobná olympijská medailistka Martin Sáblíková, jež v Číně vybojovala bronz na 5000 metrů, plnila stejnou roli už na zahájení her v Turíně 2006 a na zakončení olympiády o čtyři roky později ve Vancouveru, kde získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou.

„Nést českou vlajku na zakončení zimních olympijských her je pro mě hrozně velká pocta. Když za mnou přišel (šéf výpravy) Martin Doktor a zeptal se mě, jestli ji ponesu, tak pro mě byla jednoznačná odpověď, a to bylo ano,“ řekla Sáblíková, která v Pekingu vybojovala jubilejní 100. olympijskou medaili v samostatné české historii.