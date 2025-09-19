‚Stejně jako v Paříži.‘ Rusové i Bělorusové mohou na olympiádu 2026 opět jen jako neutrální sportovci

Rusové a Bělorusové mohou startovat na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo v příštím roce stejně jako vloni v Paříži jen jako neutrální individuální sportovci, pokud splní dané podmínky. Oznámila to prezidentka Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová po zasedání výkonného výboru v Miláně.

Logo olympijský her 2026 v Miláně a Cortině

Logo olympijský her 2026 v Miláně a Cortině | Foto: Piero Cruciatti | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

„Výkonný výbor zaujímá stejný přístup jako v Paříži. Nic se nezměnilo,“ uvedla Coventryová. Připuštění jednotlivců jako neutrálních sportovců bez státní vlajky či hymny se předem očekávalo.

Už v květnu MOV potvrdil, že soutěže pod pěti kruhy budou příští rok v Itálii bez zástupců Ruska a Běloruska v týmových soutěžích.

Zákaz startů družstev z obou zemí platí od invaze na Ukrajinu v roce 2022. Předloni v březnu MOV opatření zmírnil a doporučil přijetí jednotlivců za podmínky, že nepodporují válku a nejsou napojeni na armádu.

Na loňských letních olympijských hrách ve francouzské metropoli závodilo 25 sportovců z Ruska a Běloruska, kteří splnili podmínky a dokázali se kvalifikovat. Získali pět cenných kovů.

Počet startujících v Itálii bude záviset i na přístupu jednotlivých federací. Momentálně se o účast na hrách, které začnou za necelých pět měsíců, ucházejí v dodatečné kvalifikaci dva krasobruslaři.

Například sáňkaři ani bobisté a skeletonisté z Ruska a Běloruska v Cortině startovat nebudou ani jako jednotlivci. Mezinárodní federace FIL a IBSF už dříve rozhodly o prodloužení zákazu startů sportovců z obou zemí ve všech svých soutěžích včetně kvalifikačních bojů.

