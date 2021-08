Fenomén Warholm opět překonal světový rekord. Překážkář vylepšil vlastní čas o tři čtvrtě sekundy

Nor Karsten Warholm vytvořil v olympijském finále běhu na 400 metrů překážek světový rekord časem 45,94 sekundy. V dramatickém souboji s Američanem Raiem Benjaminem ubral ze svého červencového maxima 76 setin sekundy. Soutěž dálkařek vyhrála posledním pokusem dlouhým sedm metrů německá mistryně světa Malaika Mihambová. Tokio 7:49 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Norský překážkář Karsten Warholm nemohl svému výkonu sám uvěřit | Foto: Joel Marklund | Zdroj: Reuters

Oba rivalové nad dlouhými překážkami svedli první velkou bitvu v Curychu v roce 2019 a bylo to tehdy poprvé, co se dva běžci v jednom závodě dostali pod 47 sekund. Warholm vyhrál, stejně jako o pár dní později ve finále mistrovství světa v Dauhá. I letos měl v tabulkách navrch a potvrdil to i v Tokiu v nejdůležitějším závodě roku.

Konec českých oštěpařek. Špotáková ani Ogrodníková v Tokiu neprošly přes kvalifikaci Číst článek

Po většinu okruhu vedl, Benjamin sice v závěru dotahoval, ale Nor ještě větším zrychlením útok odrazil. Stávající světový rekord, který sám stanovil na začátku července na závodu Diamantové ligy v Oslu, překonal Warlholm o neuvěřitelných 76 setin sekundy.

Benjamin bere stříbrnou medaili s druhým nejrychlejším světovým časem 46,17, třetí Brazilec Alison Dos Santos doběhl v čase 46,72, který by mu před půl rokem stačil na světový rekord. Všichni tři medailisté zaběhli tři nejrychlejší časy olympijské historie.

Karsten Warholm vytvořil v olympijském finále běhu na 400 metrů překážek světový rekord 45,94 sekundy. pic.twitter.com/XpycQali3f — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) August 3, 2021

Skok do dálky

Finále skoku do dálky žen bylo podobně dramatické jako stejná soutěž mužů. Trio medailistek dělily jen tři centimetry. O vedení se přetahovaly Američanka Brittney Reeseová, která už má ve sbírce olympijské zlato i stříbro, a letošní jednička tabulek Ese Brumeová z Nigérie. Mihambová si ale schovala trumf na poslední pokus a podobně jako v pondělí Řek Miltiadis Tentoglu tím rozhodla o zlatu.

Reeseová vybojovala stříbro za 697 cm jen díky lepšímu druhému pokusu. Osm dálkařek s výkony přes 680 cm ještě nikdy v žádné soutěži nebylo. Na Srbku Ivanu Španovičovou, která sedmimetrovým skokem vyhrála kvalifikaci, místo na stupních vítězů nezbylo.