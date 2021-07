Čeští basketbalisté nestačili na Francii a šance na postup klesly. Favorit slaví hladkou výhru 97:77

Čeští basketbalisté podlehli ve druhém zápase na olympijských hrách v Tokiu Francii jednoznačně 77:97. O přímý postup do čtvrtfinále se utkají v sobotu na závěr skupiny A s favorizovaným týmem USA, který dnes porazil Írán vysoko 120:66. Aktualizujeme Tokio 15:09 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté v zápase proti Francii | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Češi mají v tabulce tři body stejně jako Američané, ti však na druhém místě disponují lepším skóre. Právě poměr vstřelených a inkasovaných bodů může být kritériem i pro případný postup ze třetí příčky. Tuto možnost získají ale jen dva výběry ze tří základních skupin.

Reprezentačnímu výběru, který se turnaje pod pěti kruhy účastní po 41 letech, nepomohlo proti Francii ani 19 bodů Jana Veselého. Přemožitele amerického výběru z úvodního utkání táhl 21 body Evan Fournier. Čeští basketbalisté na mezinárodní scéně utržili první porážku po čtyřech zápasech.

„Začali jsme dobře, hodně trefovali koš, a dokonce nějakou dobu vedli. Takhle střílet ale nejde pořád, pak jsme udělali pár chyb a oni se dostali do vedení jednoduchými koši. Ale jinak to nebylo vůbec špatné. Ve druhé půli jsme zaspali začátek, tam si Francouzi udělali náskok, který udrželi až do konce,“ řekl pro Radiožurnál basketbalista David Jelínek.