Satoranský po úvodní výhře: Musíme se hodně zlepšit, role favorita nám nevyhovuje

Čeští basketbalisté zvítězili na úvod olympijského turnaje v Tokiu nad Íránem 84:78. Ještě ve čtvrté čtvrtině vedl český tým o víc než dvacet bodů, v závěru ale soupeř stahoval náskok. Rozehrávač Tomáš Satoranský tak v pozápasovém rozhovor pro Radiožurnál nebyl s výkonem úplně spokojený. Tokio 6:50 25. července 2021

Český basketbalista Tomáš Satoranský | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Z prvního zápasu s Íránem to nakonec byla výhra 84:78, jak hodnotíte vstup do turnaje?

Je to olympijská výhra, takže si jí samozřejmě ceníme. Myslím ale, že se musíme hodně zlepšit, abychom s dalšími soupeři měli vůbec šanci. Konec nebyl moc hezký, bylo tam spoustu chyb a minutých střel. Zbytečně jsme je pustili do zápasu místo toho, abychom si budovali náskok do další fáze. Takže jak říkám - cenná výhra, ale musíme se zlepšit.

Vedli jste až o dvacet bodů, nakonec to skončilo o šest. Co se stalo v závěru zápasu?

Jestli je něco naše největší slabina, tak je to hra do postupné obrany, jejich zóna nás trochu vyvedla z rovnováhy. Po ztrátách jsme je zbytečně nechávali chodit do protiútoků, to si nesmíme dovolit.

Před zápasem jsem při hymnách viděl, že jste to hodně prožíval. Jak je pro vás tato olympijská účast důležitá? Co jste cítil při hymně?

Nechci říct, že to byla nervozita, přeci jen je to basketbal, na který jsem zvyklý. Možná nějaká přehecovanost a ve výsledku to ode mě nebylo ani povedené utkání. Chtěl bych na to co nejdříve zapomenout, protože jsem špatně střílel a měl zbytečné ztráty. Měl jsem prakticky víc ztrát než v celém kvalifikačním turnaji. Musíme být ale rádi za tuto výhru, teď už se můžeme jen zlepšovat.

Mohlo to být opravdu tím, že na vás dolehlo, že to jsou pro basketbalový tým první olympijské hry po více než čtyřiceti letech?

Nechci se na to vymlouvat. Byl to nepříjemný soupeř a pro nás trochu atypická hra, spoustu nezvyklých akcí jak v obraně, tak v útoku. Když tam pak člověku nepadají střely, trochu to na něj dolehne. Ale myslím si, že nervozita z prvního zápasu tam úplně nebyla, přeci jen tady nejsou fanoušci a dá se na to zapomenout. Ale je podle mě jasné, že nám nevyhovuje hrát brzo a být v zápasech favoritem.

V dalších dvou zápasech s Francií a USA určitě favority nebudete. Mohlo by vám to tedy vyhovovat?

Doufám, že ano. Máme na přípravu tři dny, což je víc než dost. Musíme se podívat na naše chyby a zjistit, čemu se vyvarovat. Teď budeme papírově slabším soupeřem, což nám vyhovuje, jsem zvědavý. Ale jak jsem říkal na začátku, ta message je jasná - musíme se hodně zlepšit.