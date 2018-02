Životní výkon Ranghild Hagaové. Norka suverénně ovládla závod na 10 kilometrů, Nováková skončila 28.

Hagaová, jež má na kontě pouze jedno vítězství ve Světovém poháru, si dojela pro životní úspěch suverénně s náskokem 20,3 sekundy před vítězkou skiatlonu Charlotte Kallaovou ze Švédska. Dodatečně si tak nadělila ideální dárek k pondělním 27. narozeninám.

"Je to bomba! Když získala Ragnhild Mowinckelová stříbro (v obřím slalomu, pozn. red), rozhodli jsme, že tohle bude den Ragnhild. Inspirovala mě tím," řekla Hagaová.

O bronz se podělily další dvě medailistky z prvního distančního závodu v Koreji. S totožným odstupem 31,9 sekundy za Hagaovou skončily Norka Marit Björgenová, která rozšířila svou rekordní olympijskou bilanci už na dvanáct cenných kovů, a Finka Krista Pärmäkoskiová. Ta získala v Pchjongčchangu druhý bronz.

Na třetí pozici byla ještě půldruhého kilometru před cílem Jessica Digginsová, jež mohla vybojovat první americkou medaili v běhu na lyžích od roku 1976. Nakonec byla pátá s odstupem 3,3 sekundy na medaili.

Česká běžecká jednička Nováková na vítězku ztratila přes dvě a půl minuty. Kateřina Beroušková obsadila 45. místo, sedmnáctiletá Barbora Havlíčková a Petra Hynčicová se seřadily na 59. a 60. pozici.

Hagaová si v životním závodě dobře rozvrhla síly. Ještě v polovině na mezičase mírně zaostávala za Kallaovou, ale o kilometr později už švédskou favoritku předstihla a díky stupňovanému tempu si dojela pro největší úspěch v kariéře s výrazným náskokem.

Čtyřnásobná juniorská mistryně světa z roku 2011 a Liberce 2013 dosud mezi seniorkami vyhrála pouze jeden velký závod, na úvod sezony v listopadu v Ruce měla nejrychlejší čas ve stíhačce.

Sedmatřicetileté Björgenové stejně jako ve skiatlonu nevyšel útok na sedmé olympijské zlato, které mohla získat jako první žena v historii ZOH. Díky dvanáctému cennému kovu (s bilancí 6-4-2) nicméně vyrovnala svého krajana Björna Dählieho (8-4-0).

Pokud vybojuje v Pchjongčchangu ještě jednu medaili, může se Björgenová dotáhnout na absolutního rekordmana a dalšího Nora Oleho Einara Björndalena (8-4-1), jenž se letos nevešel do nominace biatlonistů.





XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Běh na lyžích - 10 km volnou technikou:

Ženy:

1. Hagaová (Nor.) 25:00,5, 2. Kallaová (Švéd.) -20,3, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) a Björgenová (Nor.) obě -31,9, 5. Digginsová (USA) -35,2, 6. Von Siebenthalová (Švýc.) -49,8, 7. Östberová (Nor.) -1:05,5, 8. Sedovová (OSR) -1:07,3, 9. Stadloberová (Rak.) -1:15,6, 10. Nečajevská (OSR) -1:24,3, ...28. Nováková -2:33,3, 45. Beroušková -3:13,9, 59. Havlíčková -4:00,2, 60. Hynčicová (všechny ČR) -4:09,4.