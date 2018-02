Skromné cíle lyžaře z Tongy: Netrefit strom a dojet před zhasnutím

Reprezentant Tongy Pita Taufatofua začal s běžeckým lyžováním před necelým rokem a na sněhu strávil dvanáct týdnů v životě. Proto ví, že v pátečním závodě na 15 km volnou technikou na olympiádě v Pchjongčchangu bude hlavně exotickou atrakcí. S úsměvem si také vytyčil skromné cíle: nenarazit do stromu a dojet dřív, než vypnou světla podél trati. Pchjongčchang 7:07 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pita Taufatofua z Tongy | Zdroj: ČTK

„V pátek už to bude skoro třináct týdnů na sněhu, a kdyby mi závod zabral celý týden... Doufám, že to se nestane, to by nebyl dobrý příběh," řekl Taufatofua. „Zní to jako vtip, ale není. I když chcete dokončit každý závod, tak když v prvním kole ze šesti ztratíte hůlku, tak přece jen začnete trochu pochybovat," dodal.

Taufatofua před dvěma lety na letní olympiádě v Riu de Janeiru reprezentoval Tongu v taek-wondu a po drtivé porážce 1:16 vypadl v prvním kole. Také proto si před pátečním startem v Koreji neděli žádné iluze. „První krok je dojet do cíle dřív, než vypnou světla. A druhý netrefit strom," prohlásil s úsměvem.

„Nejsem tady kvůli medaili, to je jasné. Ale za čtyři roky by ji někdo z Tongy už získat mohl. Nebo za osm někdo jiný z Pacifiku," uvedl s tím, že chce být inspirací pro krajany. „Důležité je, že lidé a především děti v Pacifiku uvidí něco, o čem neměli ani ponětí, že vůbec existuje," dodal.

Taufatofua není bezejmenným reprezentantem z exotické země. V Riu se proslavil, když se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu zúčastnil pouze v tradiční sukni ta’ovala. To stejné zopakoval i v mrazech v Pchjongčchangu. „Když se moji předci mohli plavit po Pacifiku přes tisíc let, aniž by věděli, kdy narazí na další ostrov nebo kdy se budou moci zase najíst, tak já můžu vydržet 25 minut bez trička jen v tom, co oni nosili tisíc let," prohlásil.