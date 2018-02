Kateřina Beroušková prošla kvalifikací sprintu, vypadla ve čtvrtfinále

Běžkyně na lyžích Kateřina Beroušková skončila ve sprintu na olympijských hrách v Pchjongčchangu ve čtvrtfinále. Šestadvacetiletá závodnice jako jediná z českých zástupců zvládla kvalifikaci, ve vyřazovacích bojích ale skončila ve své jízdě se ztrátou 16 sekund poslední a do semifinále nepostoupila. Zlato získala Švédka Stina Nilssonová. Pchjongčchang 13:22 13. 2. 2018 (Aktualizováno: 15:17 13. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Beroušková | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

V kvalifikaci Beroušková obsadila 23. místo a uspěla v ní na sedmý pokus poprvé v kariéře. Za vítězkou Stinou Nilssonovou ze Švédska zaostala o 11 sekund.

Karolína Grohová skončila na 43. příčce, Petra Hynčicová byla o dvě pozice horší. Obě od postupu dělilo zhruba šest sekund.

Mezi muži neuspěl ani jeden z českých zástupců. Nejlepší byl Aleš Razým na 44. příčce a na umístění v postupující třicítce ztratil tři vteřiny. Miroslav Rypl s Michalem Novákem byli o dalších sedm sekund pomalejší a obsadili 59., respektive 61. příčku.

Zlato má Švédka Nilssonová, mužský závod ovládl Klaebo

Zlaté medaile získali Stina Nilssonová ze Švédska a Johannes Hösflot Klaebo z Norska, který se tak v 21 letech stal nejmladším olympijským vítězem v historii běžeckého lyžování.

Vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru Klaebo rozhodl o první olympijské medaili únikem ve stoupání. Díky velkému náskoku si mohl v cílové rovince dovolit slavit a nakonec vyhrál o 1,3 sekundy před Federicem Pellegrinem. Italský reprezentant získal stříbro o dvě setiny před Alexandrem Bolšunovem z Ruska.

Klaebo, který v tomto ročníku Světového poháru vyhrál pět ze sedmi sprintů, se ve věku 21 let a 114 dní stal nejmladším olympijským vítězem v běžeckém lyžování. Dosavadní rekord patřil Švédovi Gundemu Svanovi, který v roce 1984 v Sarajevu triumfoval ve 22 letech a 32 dnech.

Nilssonová rovněž díky nástupu ve stoupání ve finále porazila o tři sekundy obhájkyni triumfu z her v Soči Maiken Caspersenovou Fallaovou z Norska, třetí byla Julija Bělorukovová z Ruska. Čtyřiadvacetiletá Švédka získala druhou olympijskou medaili v kariéře, před čtyřmi lety byla členkou bronzové štafety.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Běh na lyžích - sprint klasickou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:05,75, 2. Pellegrino (It.) -1,34, 3. Bolšunov (OSR) -1,36, 4. Golberg (Nor.) -3,81, 5. Svensson (Švéd.) -7,73, 6. Hakola (Fin.) -20,72, ...v kvalifikaci 44. Razým, 59. Rypl, 61. Novák (všichni ČR).

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 3:03,84, 2. Fallaová (Nor.) -3,03, 3. Bělorukovová -3,37, 4. Něprjajevová (obě OSR) -9,14, 5. Falková (Švéd.) -11,16, 6. Digginsová (USA) -11,23, ...ve čtvrtfinále 26. Beroušková, v kvalifikaci 43. Grohová, 45. Hynčicová (všechny ČR).