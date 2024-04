Zrušit zahajovací ceremoniál olympiády? Politici se obávají o bezpečnost, podle vlády zajištěna bude

Už jen 106 dnů zbývá do zahájení letních olympijských her v Paříži. Jednu z největších sportovních událostí roku doprovodí bezprecedentní bezpečnostní opatření. Někteří politici v zemi přesto kvůli bezpečnostním rizikům volají po změnách původního programu a po zrušení zahajovacího ceremoniálu na řece Seině. Od zpravodaje z místa Paříž 11:02 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci bezpečnostních složek budou i ve vzduchu, protože budou létat helikoptéry s odstřelovači, vojáci budou i na lodích, které budou převážet sportovce | Zdroj: Profimedia

Někteří politici ve Francii volají po zrušení zahajovacího ceremoniálu olympijských her. Vláda a organizátoři olympiády ale tvrdí, že Francie na hry připravena je.

Ministr vnitra Gérald Darmanin tento týden znovu zopakoval, že olympijské hry doprovodí bezprecedentní bezpečnostní opatření. Na zahajovacím ceremoniálu by mělo být až 45 tisíc policistů.

Příslušníci bezpečnostních složek budou i ve vzduchu, protože budou létat helikoptéry s ostřelovači, vojáci budou i na lodích, které budou převážet sportovce.

Trasa po řece Seině by měla měřit zhruba šest a půl kilometru.

‚Chytré‘ kamery

Nová senátní zpráva ukázala, že Francie je na dobré cestě, pokud jde o bezpečnost olympiády. Zpráva pouze negativně hodnotila pomalé zavádění chytrých kamer, které by měly rozpoznávat pochybné a nenadále jevy v davech.

I přesto ale někteří politici kritizují zahajovací ceremoniál.

Šéf republikánů Éric Ciotii vyzývá vládu, aby se zorganizovalo něco skromnějšího. Jde podle něj o to, že vláda tlačí, aby se ceremoniál organizoval v centru Paříže z toho důvodu, že jde o ego prezidenta Emmanuela Macrona. To však vláda odmítá a říká, že chce, aby to byla celosvětová událost.

Méně diváků

Za největší bezpečností hrozbu je považována možnost teroristického útoku, který nedávno zažila Moskva. V zemi teď platí nejvyšší stupeň varování před terorismem. Prezident Emmanuel Macron potvrdil, že odnož takzvaného Islámského státu, která útočila v Moskvě, plánovala útoky na území Francie.

To je také důvod, proč organizátoři snížili počty diváků, kteří budou moci ceremoniál sledovat na nábřeží. Nyní se počítá s přibližně 300 tisíci diváky, ale původně to byl dvojnásobek.

Moskevský útok potvrdil, že je stále reálná hrozba útoku plánovaného ze zahraničí, jako tomu bylo v roce 2015 na hudební klub Bataclan. Přetrvává navíc riziko zradikalizovaných jednotlivců bez větší vazby na organizovanou skupinu, kteří mohou kdykoliv zaútočit.

A navíc několik odborových centrál vydalo předběžné oznámení o demonstracích a stávkách během olympijských her. I ty by mohly sportovní událost narušit.

Předběžné oznámení vydala jedna z největších odborových centrál CGT, a to od 15. dubna do 15. září, což zahrnuje termín jak olympijských, tak paralympijských her.

Odbory požadují lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, lepší platy, posílení náborů a finanční kompenzace pro profese, které budou výjimečně nasazené a obzvlášť vytížené v době olympiády – policisté a pracovníci dopravních podniků, zaměstnanci ve zdravotnictví.

Podle nich je roky vláda neposlouchá a právě olympijské hry jsou příležitostí, jak na vládu zatlačit. Ta tvrdí, že zaměstnanci dostanou přidáno o speciální prémie od 500 do 1500 eur, v přepočtu do 40 tisíc korun.



