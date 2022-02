Sprint biatlonistek ovládla Norka Röiselandová, nejlepší Češka Charvátová dojela na 25. místě

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Röiselandová (Nor.) 20:44,3 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -30,9 (0), 3. Wiererová (It.) -37,2 (0), 4. Hauserová (Rak.) -47,3 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -1:00,2 (0), 6. Rezcovová (Rus.) -1:05,0 (2), 7. Magnussonová (Švéd.) -1:05,9 (0), 8. Džimová (Ukr.) -1:07,5 (1), 9. Bescondová (Fr.) -1:08,8 (1), 10. Stremousová (Mold.) -1:15,2 (0), ...25. Charvátová -1:51,3 (1), 31. Jislová -1:58,4 (1), 41. Davidová -2:27,5 (4), 58. Voborníková (všechny ČR) -2:46,6 (2).