Biatlonista Karlík se odbyde ve štafetě olympijský debut. Podle Rybáře jsou podmínky na hraně

Češi odtajnili sestavu pro úvodní biatlonový závod olympijských her v Pekingu. Do sobotní smíšené štafety vyrazí kvarteto Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář. O třech členech českého týmu nebylo pochyb, otázkou zůstávalo, jestli si už teď odbyde olympijskou premiéru právě Mikuláš Karlík, nebo Jakub Štvrtecký. Trenér Ondřej Rybář vysvětlil své rozhodnutí v rozhovoru pro Radiožurnál. Peking 19:23 4. února 2022

Proč dostává důvěru právě Mikuláš Karlík?

Bylo to jedno z nejtěžších rozhodování. Kuba Štvrtecký je tady v tréninku ve střelbě možná nejstabilnější, ale pro oba by to byl první olympijský závod a stres v týmovém závodě je o něčem jiném. Mikuláš je flegmatičtější a tady v tom větru bude potřeba se toho nebát a odstřílet rychleji. Kuba je preciznější a čas na střelnici by u něj mohl být delší.

Oba museli v lednových závodech klasické mužské štafety na trestný okruh. Co vám dává víru, že se tomu tentokrát Mikuláš Karlík vyhne?

Jestli budou podmínky, jako byly dnes na tréninku, tak může skončit na trestném okruhu kdokoliv.

Teploty tady atakují povolenou hranici pro start závodu. Není ještě ve hře, že by byla smíšená štafeta v sobotu zrušena?

V těchto podmínkách je to otevřené. Pokud bude trochu silnější vítr a takový mráz, tak je to opravdu na hraně.

Váš osobní názor - byl byste spíš pro odklad, nebo proti?

Pokud by se podmínky oproti dnešku ještě zhoršily, tak bych do toho závodníky nepouštěl. Je to začátek olympiády a bylo by riskantní z toho mít nějaké zdravotní problémy.

Jaký výsledek by vás na úvod potěšil?

Prognózy nedělám, ale přijeli jsme sem bojovat, ne se jen zúčastnit.