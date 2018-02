Švédové ovládli biatlonovou štafetu, z českého vedení v polovině zbylo sedmé místo

Švédi Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson a Fredrik Lindström ještě vylepšili včerejší stříbro svých kolegyň, štafetu vyhráli díky bezchybné střelbě před čtveřicemi Norska a Německa.

Česká štafeta po úsecích Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra vedla. Jaroslav Soukup i Michal Krčmář však museli na trestná kola a výsledkem je sedmé místo.

„Když to vyjde všem čtyřem extra nadstandardně, tak můžeme pomýšlet výš. Být do šestého místa by byl extra výkon, na to se musíme famózně připravit,“ řekl pro Radiožurnál Ondřej Moravec, který českou štafetu rozbíhal.

Začátek závodu se mu povedl skvěle. Díky čisté úvodní položce a dobrému běhu dokonce vedl celé startovní pole, na "stojce" ale na jeden terč vypotřeboval všechny tři náhradní rány a propadl se. Štafetu předával s půlminutovou ztrátou na prvního Němce Lessera na sedmém místě.

Michal Šlesingr zvládl svůj úsek bezchybně. Druhou střelbu zvládl za skvělých 26 sekund, zatímco všichni okolo něj chybovali. Benedikt Doll reprezentující německé favority dokonce musel na dvě trestná kola.

„Boušek", jak se Šlesingrovi přezdívá, ovládl druhý úsek štafety a předával Jaroslavu Soukupovi na prvním místě se čtvtminutovým náskokem na Rakousko a Švédsko.

Biatlonové medaile Čechů:

„Střelecky Jarda ty zkušenosti má, stabilní relativně je. Je to jeho první start, tak bych byl rád, aby nebyl zbytečně nervózní, protože nemá z čeho,“ uklidňoval šéftrenér české reprezentace Ondřej Rybář.

35letý Soukup první střelbu zvládl s jedním dobíjením a stále vedl. Na trati se přes něj ale dostali Nor Johannes Bö, Švéd Samuelsson i Rakušan Eberhard. Na druhou položku dojel jako čtvrtý, ale chyboval a po trestném kole se propadl na šestou pozici.

Michalu Krčmářovi předával na šestém místě, na medailové pozice, které před čtvrtým úsekem okupovaly týmy Norska, Švédska a Německa, ztrácel minutu a 40 sekund.

Na předposlední střelbě přišlo o šance na zlato Německo, Simon Schempp totiž strávil na střelnici o minutu více než Emil Hegle Svendsen a Švéd Lidström. Michal Krčmář musel dvakrát dobíjet, přesto posunul český týmu před Američany na páté místo.

Jenže poslední položka stříbrnému medailistovi ze sprintu nevyšla a i on musel na trestné kolo. Propadl se za Američany a Francouze na sedmé místo, dojel se ztrátou čtyř minut a sedmi sekund na vítězné Švédy.