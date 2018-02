Daly se střílet nuly, nedokázala jsem využít podmínek, lituje Vítková

Biatlonistky mají za sebou vytrvalostní závod na olympijských hrách. České reprezentantky na střelnici chybovaly a výrazně se neprosadily, nejlepší z nich je se třemi omyly 18. Veronika Vítková, která se o své dojmy ze závodu podělila v cíli s Radiožurnálem. Pchjongčchang 11:41 15. 2. 2018 (Aktualizováno: 11:59 15. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vítková na trati vytrvalostního závodu | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Dobrý běh, horší střelba... Veroniko, jak hodnotíte vytrvalostní závod a 18. místo?Na trati to nebylo tak strašné, musím říct, že se mi jelo fakt dobře. Bohužel na prvních třech položkách v těch ideálních podmínkách zůstalo po jedné trestné minutě, což bylo moc.

Jaké byly podmínky? Hodně se tu o nich mluví.

Dneska to bylo bez větru, nebo mírný vítr. Určitě se daly střílet nuly a já jsem podmínek nedokázala úplně využít.

Kvitovala jste rozhodnutí o přeložení závodu na dnešek?

To se tak úplně říct nedá. Včera jsme v době závodu a nástřelu byly na tréninku a střílet se dalo. Určitě se závod dal odjet včera.

Narušilo vám to program a přípravu? Počítala jste s tím, že se bude závodit skoro o 24 hodin dříve.

Bylo to hodně náročné. Včerejší den jsme měly závodní program. Až po čtvrté hodině jsme se dozvěděly, že se nezávodí. Celý den jsme čekaly na start, který pak nebyl.

V cíli jste padla vyčerpáním a chvíli trvalo, než jste se zvedla. Už se projevuje únava? Máte za sebou tři závody.

Možná to bylo délkou závodu. Hlavně jsem viděla, že přede mnou jede Polka, která měla o jednu (trestnou) minutu míň a je přede mnou o necelých dvacet vteřin. V průběhu trati mi hlásili, že to stahuju, tak jsem se snažila jet, co to šlo.

Máte za sebou dva povedené závody, jak se vám závodí? Cítíte klid, uvolnění nebo nervozitu?

Nervozitu ne. Myslím, že sedmé místo ve stíhačce není zas tak hrozné.

Veronika Vítková zůstávala v cíli dlouho ležet | Foto: Murad Sezer