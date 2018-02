Fourcade má druhé zlato, rozhodla špička boty. Moravec chybou na poslední střelbě vypadl z boje o bronz

Ondřej Moravec nastoupil do závodu až s číslem 29, ale celý závod proháněl čelo. Tři střelecké položky zvládl čistě a na poslední střelbu dojel jako pátý. 17. rána v závodě ovšem nevyšla a český závodník se propadl do boje o sedmé místo, v posledním okruhu se ale ztratil v běhu a o dvě desetiny sekundy mu unikla elitní desítka.

Hlavní favorit závodu, Martin Fourcade z Francie, začal závod chybou a dal šanci svým konkurentům. Jenže na trati dokázal 150 metrů navíc rychle stáhnout.

Když zlatý muž ze stíhačky bezchybně zvládl další dvě návštěvy střelnice, už byl v čele a vezl si na zádech dva své konkurenty, Simona Schemppa a Erika Lessera.

Lesser chyboval dvakrát, Schempp a Fourcade jednou. Do posledního kola odjeli Němec a Francouz spolu a vydrželi až do cílové rovinky, vlastně až do cíle. O vítězství Francouze totiž rozhodla až cílová fotografie. Martin Fourcade získal své druhé zlato.

La photo en Or

Martin Fourcade ...#PyeongChang2018 pic.twitter.com/QdGKDNBPH8 — Laurent Eric Le Lay (@LaurentEric) 18 February 2018

Původní spolufavorit závodu, Nor Johannes Bö, byl v tu chvíli daleko vzadu, o naději na medaili ho připravila druhá střelba, kde třikrát chyboval a skončil až šestnáctý.

Ještě hůř se dařilo Michalu Krčmářovi, který se kvůli pěti chybám na střelnici propadl na samý závěr startovního pole, se ztrátou dvou minut a 22 sekund doběhl 26.

Ondřej Moravec | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters