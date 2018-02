Snowboardistky se do finále big airu nedostaly. Pančochová skončila 19. a Vojáčková poslední

České snowboardistky Šárka Pančochová a Kateřina Vojáčková nepostoupily při olympijské premiéře disciplíny big air z pondělní kvalifikace do pátečního finále. Pátá žena z prosincového závodu Světového poháru v Mönchengladbachu Pančochová obsadila devatenácté místo, olympijská debutantka Vojáčková byla v Pchjongčchangu 26. Pchjongčchang 5:20 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardistka Kateřina Vojáčková při kvalifikaci v Big Airu na olympijských hrách. | Foto: Kirsty Wigglesworth | Zdroj: AP/ČTK

Sedmadvacetiletá Pančochová se v Koreji představila podruhé, týden po šestnáctém místě ve slopestylu. Více se jí vydařila první kvalifikační jízda, v níž dostala za čistý skok s nižší obtížností 65,50 bodu a byla šestnáctá. V druhém kole chtěla zaútočit na postupovou dvanáctku, ale upadla a v pořadí si pohoršila.

„V první jízdě jsem dala na jistotu jednu backside sedmičku, ale pak jsme zjistili, že je potřeba na postup pushnout (přitlačit na obtížnosti, pozn. red.)," řekla Pančochová a po dohodě s koučem Martinem Černíkem ve druhém zkusila trik backside 900.

„Škoda že se mi to nepodařilo odjet, protože bych ve dvanácti byla a finále bude super. Bohužel jsem to neměla úplně natrénované kvůli tomu, že jsem byla zraněná," řekla Pančochová.

Při třetí účasti pod pěti kruhy tak vicemistryně světa ve slopestylu z roku 2011 nevylepšila svůj nejlepší olympijský výsledek, jímž zůstane páté místo ze slopestylu ze Soči.

„Máme plány po olympiádě začít zase trénovat. Potřebuju se zlepšit," řekla sedmadvacetiletá Pančochová, jež by teoreticky mohla startovat i za čtyři roky v Pekingu. „Když se budu cítit dobře a budu dobře jezdit, ta proč ne."

Jednadvacetiletá Vojáčková, která se do Pchjongčchangu dostala dodatečně po zranění jedné ze soupeřek, upadla při obou svých pokusech a se ziskem 19 bodů uzavřela startovní pole.

„Dělala jsem trik double-back flip. Nemám to na sto procent, naučila jsem se ho nedávno. Bylo pro mě hrozně motivační to skočit nebo se aspoň o to pokusit. Jsem na sebe hrdá, že jsem do toho vůbec šla," řekla.

Kvalifikaci vyhrála s 98 body mistryně světa Anna Gasserová z Rakouska. „Musím říct, že kvalifikace konečně ukázala holčičí snowboarding v pravém světle, bylo to super podívání. Jsem ráda," řekla Pančochová.

Muži i s Petrem Horákem mají kvalifikaci na programu ve středu.