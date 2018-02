Jsem trošku zklamaná, že se mi ten trik nepodařilo odjet. Dostala bych se do finále, říká Pančochová

Obě české snowboardistky se po premiéře big airu na olympijských hrách usmívaly. Šárka Pančochová ani Kateřina Vojáčková sice v Pchjongčchangu do pátečního finále nepostoupily, ale v elitní konkurenci si z toho těžkou hlavu nedělaly. Lepší z nich - Pančochová - už plánuje další trénink v Rakousku, kde se nové triky učí i mistryně světa a vítězka kvalifikace Anna Gasserová. Řekla to krátce po kvalifikaci Radiožurnálu. Pchjongčchang 6:22 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardistka Šárka Pančochová při kvalifikaci Big Airu na olympijských hrách | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Šárko, premiéra big airu na olympijských hrách. Jak jste si ji užila?

Musím říct, že to bylo super. Jsem fakt ráda, že se holčičí snowboarding konečně ukázal v dobrém světle a bez větru. Byla to obrovská show. Jsem trošičku zklamaná, že se mi nepodařilo odjet trik, který jsem chtěla, protože by se mi určitě podařilo dostat se do top 12. Ale takhle to někdy je. Všichni se tady „pushovali“ (tlačili) nad své limity. Bylo to super, bylo to parádní podívání.

První kolo jste zvládla, ale body by nestačily na postup do dvanáctky. To bylo úmyslně, že jste jela na jistotu?

Jela jsem na jistotu, jen jsem chtěla letět trošku dál. Myslím si, že bych dostala o něco lepší body, ale pak všichni začali odjíždět devítistovky a 1080, tak nebyla jiná možnost. U prvního kola člověk nikdy neví. Dá si něco, co odjede, aby se u toho dobře cítil, a potom se snaží nastavovat.

Překvapilo vás, že ostatní holky měly skvělé bodové výsledky, opravdu výborné skoky?

Jsem za to fakt hrozně ráda, protože to bylo super podívání. Všichni ti Japonci, Japonky a Anna Gasserová samozřejmě... Ani mě to nepřekvapilo. Oni fakt jezdí super, krásně se na to dívá.

Čím to bylo, že druhý skok, který by vás, tedy podle vašich slov, poslal do finálové dvanáctky, jste nakonec neustála?

Nějak 14 dní zpátky jsem si u tohoto triku dala do hlavy. Moc se mi do toho triku nechtělo. Byla jsem trochu opatrnější, ale měla jsem dobrý trénink, a tak jsem do toho šla.

Je i premiéra big airu na olympijských hrách motivace pro vás do další práce, třeba i na čtvrté olympijské hry? Že byste vyrazila do Pekingu?

Ono je těžké to říct zrovna teď, ale myslím si, že mě to určitě trošku nakoplo, abych začala trénovat. Už máme v plánu hned po olympiádě vyrazit na tréninkový kemp do Rakouska, kde Anna Gasserová skáče svoje doubly.

Ono je lepší to dělat do airbagů, takže to je relativně bezpečné. Když se člověku nepodaří to tam poslat, tak pak spadne do airbagů a nezraní se.